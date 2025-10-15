Mehmet Şimşek'i istifaya çağırdı: Ekonominin patronu kovulmadan 'affını' ister mi?

Her geçen gün şiddeti artan ekonomik darboğaz vatandaşı isyan ettirdi. Yılın ikinci ayı için yapılan maaş zamları, TÜİK'in gerçeklikten uzak enflasyon verilerine dahi 3 ay direnebildi. Yıl sonu için yapılan enflasyon tahminleri üzerinden konuşulan zam oranları da önümüzdeki yılında vatandaş açısından umut vadetmezken muhalefet iktidarı ekonomi üzerinden sert eleştirmeyi sürdürüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gündemi değerlendirdiği partisinin grup toplantısında vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik darboğaza dikkat çekerken ekonomi yönetimine seslendi.

MEHMET ŞİMŞEK'İ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

İktidara "Bir kez daha bu milleti ne meşgul edin ne de zararı uğratın" diye seslenerek sandığı işaret eden Müsavat Dervişoğlu, ekonominin patronu Mehmet Şimşek'i istifaya çağırdı.

"Bu güne kadar tutmamış olan plan ve programlarının bundan sonra da tutamayacağını" söyleyen Dervişoğlu şunları söyledi:

İktidara diyeceğim şudur; bir kez daha bu milleti ne meşgul edin ne de zararı uğratın. Artık akıllanın da her şeye Türk milletinin gözüyle bakın. Geçtiğimiz haftada açıklanmasının üzerinden daha bir ay dahi geçmeden Orta Vadeli Plan'a değinmiştik. Milletimizin altında inim inim inlediği enflasyon kadar üreticilerin içine hapsedildiği açmaz da çözüme kavuşturulmadı. Memleketin insanıyla, emekçisiyle bağları tamamen kopmuştur. Bu güne kadar tutmamış olan plan ve programlarının bundan sonra da tutacağı yoktur. Mehmet Şimşek'e tavsivem kovulmadan istifa etmesidir. Bu ülkede güven bitti, umut tükendi. Tüm bunlar korkuyu besliyor. Büyük çürümenin acı sonuçlarına mahkum ediliyoruz. Geçtiğimiz ay İzmir Balçova'da karakola silahla saldıran kişi 16 yaşında bir lise öğrencisiydi. İnternette silah alırken İranlı biri yönlendirmiş. Sen devlet olarak o çocukları yönlendiremiyorsun. Ama elin İranlısı senin evlatlarını kirli ağına düşürebiliyor. Çünkü sen başkasının hesaplarıyla meşgulsün.

EKONOMİNİN PATRONU KOVULMADAN 'AFFINI' İSTER Mİ?

Çift hanelerin altına düşmeyen enflasyonla vatandaş derin bir ekonomik kriz yaşarken Erdoğan'ın sadece iki yıl önce seçime giderken kabul ettiği krizin 'çözümü için' ekonomide direksiyonun başına yeniden Mehmet Şimşek'i getirdi.

Ekonomi politikasındaki sıkı duruşu ve esnaftan ve vatandaştan vergi toplarken 'sıfır vergi kaçağı' düsturunu benimseyen Mehmet Şimşek, muhalefetin eleştirilerinin odağında olduğu kadar iktidar tarafının da hedefine girdi.

Albayrak Holding bünyesindeki Yeni Şafak yaşanan ekonomik tablonun sorumlusu olarak göreve geldiği günden bu yana Şimşek'i gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda Yeni Şafak "dövizden vergi alınmıyor"

diyerek ekonomi yönetimini hedef almış hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, haberin eksik bilgi barındırdığını söyleyerek yalanlamıştı. Bakanlık dövizin vergiye tabi olduğunu açıklamıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Yeni Şafak yazarı Özgür Bayram Soylu, aynı konuyu tekrar gündemine alırken, döviz kazançlarına yönelik vergi adaletsizliği olduğunu yazdı. Yazıya göre, yol kenarında simit satan esnaftan, mahalle bakkalından ve kahveciden bile vergi alınırken, yüksek gelirli döviz spekülatörleri neredeyse vergisiz biçimde sistem dışı kazançlar elde edebiliyor.

Uygulamaları ile iktidar tarafında da eleştirilerin hedefindeki Şimşek'in 'affını' isteyip istemeyeceği merak konusu oldu.