Mehmet Şimşek içimize su serpti! Boşuna üzülüyormuşuz

Çarşı pazardaki fiyatlar el yakarken ve alım gücü her geçen gün erirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan büyüme rakamlarından yola çıkarak ekonomide 'pempe tablo' çizdi. Tarımdaki daralmaya rağmen sanayi ve inşaatla övünen Şimşek, büyümenin enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini iddia etti.

Mehmet Şimşek'in açıklaması Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK’in 2025 Yılı III. ÇeyrekGayrisafi Yurt İçi Hâsıla (GSYH) Büyümesine İlişkin Değerlendirmesi- 1 Aralık 2025 pic.twitter.com/jeyT4jogqE — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) December 1, 2025

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı 3. çeyrekte Türkiye ekonomisinin 3,7 büyüdüğünü açıkladı. Bu veri ekonomistlerin beklentisinin altında kaldı. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler ekonominin 3,9 büyüyeceğini tahmin etmişti.

Büyüme verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek halkın hissettiği ekonomik daralmaya rağmen "sürdürülebilir büyüme" ve "kalıcı refah" söylemlerini sürdürdü.

Bakan Şimşek, yılın son çeyreğinde büyümenin ılımlı bir seyir izleyeceğini belirterek, "Büyümenin son çeyrekte ılımlı seyretmesini ve 2025 yılında Orta Vadeli Program’ın sınırı üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

2026 İÇİN UMUT DAĞITTI

Ekonomik krizin faturasını ödeyen halka 2026 yılı için umut vadeden Şimşek, "Daha elverişli finansal koşullar ve destekleyici küresel konjonktür sayesinde ekonomik aktivitedeki artışın 2026’da bu yıldan daha olumlu olmasını bekliyoruz. Ayrıca, büyümenin enflasyondaki düşüşü desteklemeye devam edeceğini değerlendiriyoruz" dedi.

TARIMDAKİ ÇÖKÜŞÜ 'DON VE KURAKLIĞA' BAĞLADI

Açıklamasında tarım sektöründeki kötü gidişata da değinen Şimşek, yaşanan daralmayı iklim koşullarına bağladı. Şimşek, "Tarımın GSYH içindeki ağırlığının yüksek olduğu bu çeyrekte, zirai don ve kuraklığın etkisiyle daralan tarım katma değeri büyümeyi belirgin şekilde sınırlarken tarım dışı büyüme yıllık yüzde 5,6 oldu" şeklinde konuştu.

Sanayi üretiminde yüksek teknolojinin payının arttığını ve deprem bölgesindeki inşaat faaliyetlerinin büyümeyi sırtladığını belirten Bakan, yıllıklandırılmış milli gelirin 1,5 trilyon doları aştığını vurguladı.

YİNE PROGRAM YİNE KARARLILIK

Halkın kemer sıkmaktan nefessiz kaldığı ekonomik programa övgüler düzen Şimşek şunları kaydetti:

"Fiyat istikrarını merkeze alan, sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışını hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Bu program sayesinde son iki yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomik dönüşümü sağlayarak verimliliği ve rekabet gücünü artıracak yapısal reformları hayata geçiriyoruz."

YATIRIMLARDA DENGELİ GÖRÜNÜM İDDİASI

Tüketim ve yatırımların dengeli seyrettiğini savunan Şimşek, makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 11,3 arttığını, cari açığın ise milli gelire oranla yüzde 1,3 seviyesinde kalarak sürdürülebilirliğini koruduğunu ifade etti.