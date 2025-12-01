Tarlada 6 rafta 30 lira! Zam şampiyonu belli oldu!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verileri, tarladan sofraya uzanan zincirdeki fiyat farkını bir kez daha gözler önüne serdi. Üreticinin elinden yok pahasına çıkan ürünler, market raflarına gelene kadar fahiş oranda zamlanıyor.

FİYAT FARKI YÜZDE 400'E DAYANDI

TZOB'un açıkladığı Kasım ayı verilerine göre üretici ve market arasındaki fiyat makası en fazla yüzde 392,86 ile mandalinada açıldı.

Tarlada 6 lira 20 kuruşa alıcı bulan mandalina, markette 30 lira 56 kuruşa satılarak vatandaşa ulaşılmaz oldu. Fiyat uçurumunda mandalinayı; yüzde 206,87 farkla portakal, yüzde 203,80 ile ıspanak, yüzde 191,39 ile maydanoz ve yüzde 189,17 ile havuç takip etti.

Üreticide 16 lira 80 kuruş olan portakalın markette 51 lira 55 kuruşa, 11 lira olan havucun ise 31 lira 81 kuruşa satılması, aradaki kâr marjının büyüklüğünü gösterdi.

MARKETTE ZAM ŞAMPİYONU PIRASA OLDU

Kasım ayında market raflarında fiyatı en çok katlanan ürün ise pırasa oldu. Pırasa fiyatları bir ayda yüzde 149,5 oranında artış göstererek zam şampiyonu oldu. Pırasadaki bu fahiş artışı yüzde 118,3 ile ıspanak, yüzde 71,7 ile fındık ve yüzde 58,5 ile antep fıstığı izledi.

Markette fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 55 ile marul oldu. Onu yüzde 46,6 ile portakal ve yüzde 43,3 ile kuru soğan takip etti.

ÜRETİCİ PORTAKALI SATAMADI, FİYAT ÇAKILDI

Tarladaki üretici ise maliyet kıskacında ve ürününü değerinde satamamanın sıkıntısını yaşıyor. Kasım ayında üreticide fiyatı en çok artan ürün yüzde 34,9 ile patates olurken, onu yüzde 34,6 ile salatalık izledi.

Ancak narenciye üreticisi için tablo karanlık. Üreticide en büyük fiyat düşüşü yüzde 43,1 ile portakalda yaşandı. Portakaldaki değer kaybını yüzde 38 ile mandalina, yüzde 36,5 ile karnabahar izledi.