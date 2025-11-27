Zamlar çileden çıkardı, Şimşek 'düşük tutmak için çalışıyoruz" dedi!

Vatandaşın belini büken hayat pahalılığı sürerken, devletin alacaklarına uygulayacağı zam oranı netleşti. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "çalışma yapıyoruz" mesajı geldi. Şimşek, vergi ve harç artışlarını bu oranın altında tutmak için enflasyon hedeflerine bakacaklarını savundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni yılda uygulanacak zamların tavanını belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak kayıtlara geçti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, bu oranın sadece vergi artışlarında değil, aynı zamanda gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarındaki istisna tutarlarının güncellenmesinde de kullanıldığını hatırlattı.

VERGİ VE HARÇLARDA 'HEDEF' AYARI

Daha önce de gündeme gelen "vergi ve harçların yeniden değerleme oranı yerine bütçe imkanları ve enflasyon hedefleri doğrultusunda daha düşük artırılması" planına işaret eden Şimşek, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Şimşek açıklamasında, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTİSNALAR VE TARİFELER TAM ORANLA ARTACAK

Bakan Şimşek, mükelleflerin faydalandığı istisna tutarları ve tarifelerin ise yeniden değerleme oranı kadar artırılacağını bildirdi. Vatandaşın lehine adımlar attıklarını iddia eden Şimşek, çalışanların yemek ve yol paraları gibi kalemlerdeki artışa dikkat çekti.

Şimşek şöyle konuştu: