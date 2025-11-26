Hiçbir şeyi değil ama bunu başardık! Vergi sisteminde dünya ikincisi olduk

Ekonomik kriz ve artan vergi yükü altında ezilen vatandaşın, mevzuat ve borç sorgulamaları için sıklıkla başvurduğu Vergi İletişim Merkezi (VİMER), uluslararası arenada ödül kazandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren merkez, Yunanistan'da düzenlenen organizasyonda "en iyi kamu hizmeti" dalında dünya ikincisi seçildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre VİMER, çağrı merkezi ve müşteri deneyimi sektörünün küresel çaptaki en büyük organizasyonlarından biri olan Contact Center World tarafından organize edilen "2025 Yılı Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri"nde yarıştı.

Bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen ödül töreninde VİMER, zorlu rakiplerini geride bırakarak "en iyi kamu hizmeti" kategorisinde gümüş madalyaya layık görüldü.

BÖLGESEL FİNALLERDEN ZİRVEYE

83'ten fazla ülkeden 2 bin 500'ü aşkın projenin masaya yatırıldığı yarışmada VİMER, daha önce Avrupa-Orta Doğu-Afrika Bölgesel Finalleri'nde gümüş madalya kazandı. Bu bölgesel başarının ardından dünya finallerine katılma hakkı kazanan merkez, başarısını küresel düzeye taşıdı.

Yunanistan'ın Loutraki kentinde yapılan dünya finallerinde Amerika, Asya-Pasifik ve Avrupa bölgelerinden gelen finalistlerle kozlarını paylaşan VİMER, yarışmanın en prestijli alanlarından biri olan kamu hizmeti kategorisinde ikinci sıraya yerleşti.

Vatandaşların vergiye dair soru, talep ve bildirimlerine yanıt veren merkez; telefon desteği, dijital platformlardan 7/24 erişim ve engelli, yaşlı mükelleflere özel hizmet modelleriyle faaliyet gösteriyor.

Sistem üzerinden sunulan hizmetler şu şekilde:

Danışmanlık Hizmetleri: Vergisel konular hakkında bilgi ve destek

İhbar Bildirimleri: Vergi kayıp ve kaçağı konusunda ihbarlar

Borç Sorgulama: Vergi borcunu öğrenme ve bilgi alma

Elektronik Hizmetler: Dijital platformlar üzerinden sunulan hizmetler hakkında danışmanlık

Borç Bilgilendirme: Borçlu mükellefler telefonla vergi borcu hakkında bilgilendirme

İşlem Talepleri: Belirli konularda işlem talepleri bildirilebilir

ŞİMŞEK SONUÇTAN MEMNUN

Ödülü değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu başarının Türkiye'nin kamu hizmetlerindeki yenilikçi yaklaşımının bir tescili olduğunu savundu.

Bakan Şimşek, VİMER'in hedeflerini ve dijitalleşme vizyonunu şu sözlerle anlattı: