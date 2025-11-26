Hiçbir şeyi değil ama bunu başardık! Vergi sisteminde dünya ikincisi olduk

Yayınlanma:
Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimine geçmesi ile birlikte adeta iğneden ipliğe vergi takibi yapılırken, Şimşek'in vergideki ısrarı verilerle de kendini ortaya koydu. Bilgi ve borç yapılandırılması dahil vergi ile ilgili süreçlerin görüşüldüğü çağrı merkezi VİMER, "en iyi kamu hizmeti" dalında dünya ikincisi seçildi.

Ekonomik kriz ve artan vergi yükü altında ezilen vatandaşın, mevzuat ve borç sorgulamaları için sıklıkla başvurduğu Vergi İletişim Merkezi (VİMER), uluslararası arenada ödül kazandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren merkez, Yunanistan'da düzenlenen organizasyonda "en iyi kamu hizmeti" dalında dünya ikincisi seçildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre VİMER, çağrı merkezi ve müşteri deneyimi sektörünün küresel çaptaki en büyük organizasyonlarından biri olan Contact Center World tarafından organize edilen "2025 Yılı Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri"nde yarıştı.

Bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen ödül töreninde VİMER, zorlu rakiplerini geride bırakarak "en iyi kamu hizmeti" kategorisinde gümüş madalyaya layık görüldü.

BÖLGESEL FİNALLERDEN ZİRVEYE

83'ten fazla ülkeden 2 bin 500'ü aşkın projenin masaya yatırıldığı yarışmada VİMER, daha önce Avrupa-Orta Doğu-Afrika Bölgesel Finalleri'nde gümüş madalya kazandı. Bu bölgesel başarının ardından dünya finallerine katılma hakkı kazanan merkez, başarısını küresel düzeye taşıdı.

Yunanistan'ın Loutraki kentinde yapılan dünya finallerinde Amerika, Asya-Pasifik ve Avrupa bölgelerinden gelen finalistlerle kozlarını paylaşan VİMER, yarışmanın en prestijli alanlarından biri olan kamu hizmeti kategorisinde ikinci sıraya yerleşti.

Vatandaşların vergiye dair soru, talep ve bildirimlerine yanıt veren merkez; telefon desteği, dijital platformlardan 7/24 erişim ve engelli, yaşlı mükelleflere özel hizmet modelleriyle faaliyet gösteriyor.

Sistem üzerinden sunulan hizmetler şu şekilde:

  • Danışmanlık Hizmetleri: Vergisel konular hakkında bilgi ve destek
  • İhbar Bildirimleri: Vergi kayıp ve kaçağı konusunda ihbarlar
  • Borç Sorgulama: Vergi borcunu öğrenme ve bilgi alma
  • Elektronik Hizmetler: Dijital platformlar üzerinden sunulan hizmetler hakkında danışmanlık
  • Borç Bilgilendirme: Borçlu mükellefler telefonla vergi borcu hakkında bilgilendirme
  • İşlem Talepleri: Belirli konularda işlem talepleri bildirilebilir

ŞİMŞEK SONUÇTAN MEMNUN

Ödülü değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu başarının Türkiye'nin kamu hizmetlerindeki yenilikçi yaklaşımının bir tescili olduğunu savundu.

Bakan Şimşek, VİMER'in hedeflerini ve dijitalleşme vizyonunu şu sözlerle anlattı:

"Gelir İdaresi Başkanlığımızın öncelikli hedefleri arasında, yapay zeka destekli danışmanlık sistemlerini geliştirmek, dijital platformlarla entegrasyonu derinleştirmek ve tüm mükelleflere daha erişilebilir, hızlı ve güvenilir hizmet sunmak yer alıyor. VİMER'in elde ettiği bu ödül, Türkiye kamu hizmetleri için bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra vatandaş odaklı, teknolojik ve yenilikçi hizmet anlayışının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

