Mehmet Şimşek buraya da el attı: Sanal bahise 'bekçi' geliyor!

Yayınlanma:
Göreve geldiğinden bu yana rekor vergi toplayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şans ve bahis oyunu faaliyetlerine de el attı. Bakanlık aldığı kararla bu tür faaliyetleri elektronik ortamda yürüten bayilere uyum görevlisi atama zorunluluğu getirdi.

Ekonomi yönetiminin başına geldiğinden bu yana devreye aldığı uygulamalarla rekor vergiler toplanmasını sağlayan Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçedeki açığı kapatmak için vergi alacak düzenlemelere devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan kararla birlikte şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere uyum görevlisi atama zorunluluğu getirildi.

Bakanlığın hazırladığı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın edindiği bilgiye göre, değişiklikle birlikte kalkınma ve yatırım bankaları, uyum programı oluşturması gereken yükümlüler kapsamına alındı.

Bundan böyle sans ve bahis oyunu faaliyetlerini fiziki işyerinde değil de tamamen elektronik ortamda sürdüren sanal ortam bayileri artık uyum görevlisi atamak zorunda olacak.

Uyum görevlisi ve yardımcısının nasıl atanacağı, görevden ayrıldığında nasıl bir yol izleneceğine dair prosedür ile bunların yetkilendirilme sürecine ilişkin de düzenleme gerçekleştirildi. Böylece mevcutta görev yapan kişilerin hak kaybını önlemek üzere geçiş süreci düzenlendi.

TAKASBANK KAPSAM DIŞINDA KALDI

Kalkınma ve yatırım bankaları yükümlülük altına alında ancak İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) düzenlemeinin kapsamı dışında bırakıldı. Bu ayrım, ise dikkat çekti.

ELEKTRONİK BAYİLER DE ARTIK YÜKÜMLÜ

Sadece dijital ortam üzerinden faaliyet gösteren, fiziki işyeri bulunmayan şans ve bahis oyunu bayileri de artık suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında değerlendirilecek. Bu işletmeler de risk bazlı yaklaşımla uyum yükümlülüğü altına girdi.

31 EKİM’E KADAR GÖREVLENDİRME, 30 KASIM’A KADAR PROGRAM ZORUNLU

Yönetmelik değişiklikleriyle birlikte geçici bir madde de yürürlüğe girdi. Buna göre, kalkınma ve yatırım bankaları ile elektronik bayilerin en geç 31 Ekim 2025 tarihine kadar uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısı atamaları gerekecek. Uyum programlarının hazırlanması için ise son tarih 30 Kasım 2025 olarak belirlendi.

MASAK'A 10 GÜN İÇİNDE BİLDİRİM ZORUNLU

Yeni düzenleme, uyum görevlisi ya da yardımcısının görevden alınması ya da görevinden ayrılması durumunda, bu değişikliklerin en geç 10 gün içinde gerekçeleriyle birlikte Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) bildirilmesi zorunluluğu getirdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

