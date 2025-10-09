Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek

Rothschild bankacılık hanedanının önde gelen isimlerinden Lynn Forester de Rothschild, ailesinin The Economist dergisindeki hisselerini satışa çıkardı. Axios’un haberine göre, Rothschild ailesi, dergideki yüzde 26,7’lik payını elden çıkarmaya karar verdi.

HİSSELERİN DEĞERİ 537 MİLYON DOLAR CİVARINDA

Söz konusu hisselerin değerinin 537 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu da derginin toplam değerini yaklaşık 1,1 milyar dolar seviyesine getiriyor. Satış süreci, yatırım bankası Lazard tarafından yönetiliyor ve resmi olarak Londra’da pazartesi akşamı başlatıldı.

Ailenin hisseleri hem oy hakkı bulunan hem de oy hakkı bulunmayan paylardan oluşuyor. Ancak The Economist’in sahiplik kuralları gereği hiçbir yatırımcı oy haklarının yüzde 20’sinden fazlasını kontrol edemiyor. Bu sınırlama, derginin editoryal bağımsızlığını korumak amacıyla uygulanıyor.

YİRMİ YILI AŞKIN İLİŞKİ SONA ERECEK

Rothschildler, The Economist’e ilk kez 2002 yılında yatırım yapmış ve o tarihten bu yana derginin Eğitim Vakfı’na önemli desteklerde bulunmuştu. Satış gerçekleşirse, bu adım aile ile 182 yıllık ekonomi dergisi arasındaki yirmi yılı aşkın ilişkinin sonu olacak.

Axios’un analizine göre satış, elit İngilizce haber kuruluşları arasındaki küresel rekabetin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Özellikle Asya merkezli yatırımcıların son yıllarda Batılı medya markalarına artan ilgisi dikkat çekiyor.