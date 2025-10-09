Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek

Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Yayınlanma:
İngiliz hayırsever Lynn Forester de Rothschild'a ait olan dünyanın en büyük medya şirketlerinden olan The Economist satılığa çıkarıldı. Axios, satış sürecinin resmen başladığını duyurdu.

Rothschild bankacılık hanedanının önde gelen isimlerinden Lynn Forester de Rothschild, ailesinin The Economist dergisindeki hisselerini satışa çıkardı. Axios’un haberine göre, Rothschild ailesi, dergideki yüzde 26,7’lik payını elden çıkarmaya karar verdi.

İsmail Saymaz iktidar medyasında asla göremeyeceğiniz o haberi aktardıİsmail Saymaz iktidar medyasında asla göremeyeceğiniz o haberi aktardı

HİSSELERİN DEĞERİ 537 MİLYON DOLAR CİVARINDA

Söz konusu hisselerin değerinin 537 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu da derginin toplam değerini yaklaşık 1,1 milyar dolar seviyesine getiriyor. Satış süreci, yatırım bankası Lazard tarafından yönetiliyor ve resmi olarak Londra’da pazartesi akşamı başlatıldı.

the-economist.webp

Ailenin hisseleri hem oy hakkı bulunan hem de oy hakkı bulunmayan paylardan oluşuyor. Ancak The Economist’in sahiplik kuralları gereği hiçbir yatırımcı oy haklarının yüzde 20’sinden fazlasını kontrol edemiyor. Bu sınırlama, derginin editoryal bağımsızlığını korumak amacıyla uygulanıyor.

Medya devi yüzlerce kişiyi işten çıkaracakMedya devi yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

YİRMİ YILI AŞKIN İLİŞKİ SONA ERECEK

Rothschildler, The Economist’e ilk kez 2002 yılında yatırım yapmış ve o tarihten bu yana derginin Eğitim Vakfı’na önemli desteklerde bulunmuştu. Satış gerçekleşirse, bu adım aile ile 182 yıllık ekonomi dergisi arasındaki yirmi yılı aşkın ilişkinin sonu olacak.

Axios’un analizine göre satış, elit İngilizce haber kuruluşları arasındaki küresel rekabetin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Özellikle Asya merkezli yatırımcıların son yıllarda Batılı medya markalarına artan ilgisi dikkat çekiyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Ekonomi
New York borsasında endeksler ekside kapandı
New York borsasında endeksler ekside kapandı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı