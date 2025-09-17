Medya devi yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

İngiltere merkezli medya devi Sky, yayın hizmetlerine odaklanan yeni stratejisi kapsamında ülkedeki 600 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, toplamda 900 pozisyonu kapsayabilecek kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci için resmi istişare sürecini başlattı.

İŞTEN ÇIKARMALAR ÇOĞUNLUKLA ÜÇ TESİSTE GERÇEKLEŞECEK

Sky'nin işten çıkaracağı çalışanların büyük bölümünün Londra, Leeds ve İskoçya’daki Livingston (Batı Lothian) tesislerinde görev yaptığı belirtildi. Bu adım, şirketin organizasyon yapısını daha yalın hale getirme hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

SKY, 2023’TEN BERİ BİNLERCE KİŞİYLE YOLLARINI AYIRDI

Sky, 2023 yılından bu yana aralarında uydu anteni montaj ekiplerinin de bulunduğu yaklaşık 3.000 çalışanla yollarını ayırdı. Bu yılın başında ise üç ayrı çağrı merkezinin kapatılması kararı alınmış ve bu süreçte yaklaşık 2.000 kişilik istihdam kaybı yaşanmıştı.

FİZİKSEL YATIRIM YERİNE DİJİTAL ODAK

İngiltere genelinde 20 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Sky, yeni teknolojik platformlar geliştirmek yerine dijital yayıncılık ve televizyon hizmetlerini iyileştirmeye ağırlık vereceğini duyurdu. Sky yönetimi, bu kararıyla dijital içerik deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

KESİNTİLERİN SEBEBİ MALİYET KISINTISI DEĞİL

Sky'dan yapılan açıklamada, işten çıkarmaların maliyetleri azaltmaya yönelik bir hamle olmadığı ve çalışanların bireysel performansıyla da bağlantılı bulunmadığı ifade edildi. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, “Son yıllarda Sky Glass, Sky Stream ve tam fiber internet hizmetleri gibi yenilikçi ürünleri piyasaya sunduk. Şimdi, dijital öncelikli hizmetlere ve rakipsiz içerik sunumuna yatırım yaparak, müşterilerimize yeni nesil bir deneyim sunmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.