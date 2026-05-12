Markaların kimsenin bilmediği indirim oyunu ortaya çıktı: Aslında etiketinde yazıyor

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte alışveriş telaşı artarken, bütçesine uygun seçenek arayan tüketiciler "Outlet" ve "İndirim" tabelalarına yöneliyor. Ancak eski sezon veya defolu ürünlerin ucuza satıldığı yerler olarak bilinen bu mağazalarda, aslında bambaşka bir üretim stratejisinin uygulandığı ortaya çıktı.

MARKALARIN KİMSENİN BİLMEDİĞİ İNDİRİM OYUNU ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; lüks markaların vitrinindeki kaliteyi ucuza aldığını sanan tüketiciler, çoğu zaman sadece outlet mağazaları için üretilmiş düşük kaliteli tekstil ürünlerine para ödüyor.

Tekstil sektöründeki üretim sırları, outlet mağazalarındaki ürünlerin ezici bir çoğunluğunun ana mağaza vitrinlerini hiç görmediğini ortaya koyuyor. Ünlü markalar dahi maliyetleri düşürmek adına bu mağazalar için özel üretim bantları kurmuş durumda. Sektör temsilcileri, outlet ürünlerinde kumaş gramajının düşürüldüğünü, pamuk yerine polyester karışımlarının artırıldığını ve dikiş sıklığı ile aksesuar kalitesinden ödün verildiğini belirtiyor.

Merter ve Yenibosna’da fason üretim yapan bir atölye sahibi, süreci şu sözlerle anlattı:

"Markalar bize iki dosya ile gelir. Biri 'A Plus' koleksiyondur, diğeri doğrudan outlet serisidir. Outlet siparişinde aynı kalıbı ama sentetik ipliği kullanmamız istenir. Vitrinde bin lira olan ürünün maliyeti 100 lirayken, outlet ürününün maliyeti 40 liradır. Tüketici ana mağazadaki ürünü ucuza almaz, zaten o kaliteye sahip olan bambaşka bir ürünü satın alır."

Markaların bu yöntemi tercih etmesindeki temel sebepler ise lüks mağazalardaki "ulaşılmaz" algısını korumak, logosunu taşımak isteyen farklı müşteri segmentlerine ulaşmak ve hızla artan outlet mağaza raflarını dolduracak yeterli stokun bulunmaması olarak sıralanıyor.

ASLINDA ETİKETİNDE YAZIYOR

Tüketicilerin bu "outlet görünümlü ucuz üretim" tuzağından kurtulması için dikkat etmesi gereken kritik noktalar bulunuyor. Uzmanlara göre, bir ürünün gerçekten ana seriden olup olmadığını anlamanın en kesin yolu etiketindeki gizli kodlarda yatıyor.

Ana mağazadaki ürün kodlarıyla karşılaştırma yapıldığında, outlet için özel üretilen ürünlerin etiketlerinde genellikle "OUT", "O", "S" gibi harfler veya standart koleksiyondan farklı basamaklı sayılar yer alıyor.

Bunun yanı sıra tüketicilere şu kontrolleri yapmaları öneriliyor:

Kumaş ve Dikiş: Kumaş ışığa tutulduğunda arkasını gösteriyorsa ve dikiş aralıkları genişse, bu ürünün maliyetten kaçılarak üretildiğine işaret eder.

İnternet Sitesi Kontrolü: Beğenilen ürün markanın resmi sitesinde veya geçmiş sezon kataloglarında hiç yer almamışsa, o ürünün baştan aşağı outlet konsepti için üretildiği netleşmiş oluyor.

Bu durum, tüketicinin lüks marka deneyimini uygun fiyata aldığı yanılsamasına düşmesine neden olurken, tekstil devlerinin stok ve pazarlama sorunlarını çözmek için düşük kaliteyi marka logosu altında sunduğunu kanıtlıyor.