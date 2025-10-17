Küresel piyasalar geriledi: Korku endeksi zirvede

Küresel piyasalar, ABD’de hükümetin kapanmasının 17’nci gününe girmesi ve bankacılık sektöründe artan kaygıların etkisiyle satış ağırlıklı seyrediyor.

BANKACILIKTA DOLANDIRICILIK İDDİALARI SATIŞ GETİRDİ

Utah merkezli Zions Bancorp ve Arizona merkezli Western Alliance, kredi portföylerinde usulsüzlük tespit ettiklerini duyurdu. Zions, iki ticari krediyle ilgili dolandırıcılık nedeniyle 50 milyon dolar zarar yazarken hisse fiyatı yüzde 13,1 geriledi. Western Alliance’ın da bir borçlu hakkında dava açtığını bildirmesiyle hisseleri yüzde 10,8 düştü.

Bu gelişmelerin ardından bölgesel bankaları izleyen KBW Endeksi yüzde 6,3 değer kaybetti. JPMorganChase hisseleri yüzde 2,3, Jefferies Financial Group hisseleri ise yüzde 10,6 geriledi.

VIX ENDEKSİ 6 AYIN ZİRVESİNDE

Bankacılık sektöründeki satış dalgası risk algısını artırdı. “Korku endeksi” olarak bilinen VIX Endeksi yüzde 23 yükselerek 25,31 seviyesine çıktı. Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına kısıtlama getirmesi, Trump’ın Çin’e ek tarife tehdidi ve ABD hükümetinin kapanması bu yükselişte etkili oldu.

VERİ AKIŞI AKSATILDI, PİYASALAR BELİRSİZ

ABD’de hükümetin kapalı olması, makroekonomik veri akışını sekteye uğrattı. Analistler, açıklanması ertelenen Eylül ayı tüketici enflasyonu verilerinin daha da önem kazandığını vurguladı.

Altının onsu 4 bin 379 dolarla rekor tazelerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,96’ya geriledi. Dolar endeksi 98,2 seviyesine indi.

NEW YORK BORSASINDA DÜŞÜŞ

S&P 500 endeksi %0,63, Nasdaq %0,47, Dow Jones %0,65 geriledi. ABD vadeli endeks kontratları da yeni güne satıcılı başladı.

AVRUPA PİYASALARINDA BARIŞ UMUDU

Avrupa borsaları, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin barış beklentileriyle pozitif seyretti. Trump, Putin ile Budapeşte’de barış görüşmesi yapacağını açıkladı. Fransa’da CAC 40 endeksi %3,42, Almanya’da DAX 40 %0,38 yükseldi.

ASYA’DA BANKACILIK SATIŞLARI

Asya borsaları ise ABD’deki bankacılık krizinin yansımalarıyla geriledi. Japonya’da Nikkei 225 %1,4, Çin’de Şanghay bileşik endeksi %1,1, Hong Kong’da Hang Seng %1,8 düştü. BoJ Başkanı Kazuo Ueda, faiz kararının ekim ayında netleşeceğini söyledi.

YURT İÇİNDE GÖZLER S&P RAPORUNDA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün %0,90 düşüşle 10.370,78 puanda kapanırken, bugün dikkatler S&P’nin Türkiye kredi derecelendirme raporuna çevrildi.

Dolar/TL, 41,94 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, BIST 100’de 10.300 ve 10.200 puanın destek, 10.400 ve 10.500 puanın direnç konumunda olduğunu belirtiyor.