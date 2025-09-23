Kurda ivme yukarı döndü!

Kurda ivme yukarı döndü!
Yayınlanma:
Döviz kuru içerideki ve dışarıdaki gelişmelerden etkileniyor. Alım - satım yapacaklar da güncel kuru araştırıyor. İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Dolar ve euro geçen haftaki yükselişin ardından yeni haftaya nasıl başladı? Euro yükseldi mi?

Yatırımcılar kaygan zeminde güvenli liman arayışında. Altında yüksek seyir sürerken dolar ve euro da TL karşısında yükselişini sürdürüyor.

Euro kısa süre içerisinde tırmandığı 48 TL sınırını aşarak geçtiğimiz hafta 49 lirayı gördü ve rekor kırdı. Ancak yeni haftaya düşüşle girdi. Dolar da küçük adımlarla istikrarlı bir hat çizdiği geçen haftanın aksine yeni haftaya yüksek giriş yaptı. Bugün ise kurda yükseliş hakim.

Cumhuriyet altını 32 bin lirayı geçti!Cumhuriyet altını 32 bin lirayı geçti!

İşte 23 Eylül 2025 Salı gününün ilk saatlerine ait döviz kuru:

ABD Doları % 0,19

ALIŞ(TL) 41,4419

SATIŞ(TL) 41,4463

Euro % 0,19

ALIŞ(TL) 48,9480

SATIŞ(TL) 48,9601

İngiliz Sterlini % 0,20

ALIŞ(TL) 56,0386

SATIŞ(TL) 56,0634

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

