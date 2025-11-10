Kriz arşa çıktı: Binlerce uçuş iptal edildi!

Kriz arşa çıktı: Binlerce uçuş iptal edildi!
Yayınlanma:
ABD'de bütçe krizi havacılık sektörünü vurdu. Yaşanan kriz nedeniyle 2 bin 700 uçuş iptal edilirken bu sayının artması bekleniyor.

ABD’de 40 gündür devam eden hükümet kapanması, ülke genelinde havacılık sektörünü felç etti. Pazar günü 2 bin 700’den fazla uçuş iptal edilirken, on binlerce yolcu mağdur oldu.

UÇUŞLARDA GECİKMELER VE İPTALLER ARTIYOR

Uçuş verilerini takip eden FlightAware sitesine göre, yalnızca pazar günü 10 bine yakın uçuşta gecikme yaşandı. Cuma günü binden fazla, cumartesi günü ise 1.500’den fazla uçuş iptal edildi.

ABD'de hükümet krizi derinleşiyor: Geçici bütçe tasarısına onay çıkmadıABD'de hükümet krizi derinleşiyor: Geçici bütçe tasarısına onay çıkmadı

Hükümetin kapanmasının uzaması, bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artabileceğine işaret ediyor.

BAKAN DUFFY’DEN “YÜZDE 20 AZALTMA” UYARISI

2023/05/29/abd-vatandaslik-sinavi-nasil-yapilir-2.jpg

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümet krizinin sürmesi durumunda hava trafiğinde ciddi azalma yaşanabileceğini açıkladı. Duffy, ek bütçe kesintileri nedeniyle uçuşların yüzde 20’ye kadar azaltılabileceği uyarısında bulundu.

HAVA TRAFİK KONTROLÜNDE PERSONEL SIKINTISI

Kapanmanın en büyük etkisi, hava trafik kontrol merkezlerinde yaşanıyor. Aktif görevdeki kontrol memuru sayısının azalması, iptallerin ve gecikmelerin ana nedeni olarak gösteriliyor. Havayolu şirketleri, iptaller nedeniyle sorumluluğu hükümete ve Kongre’ye yüklerken, yolcuların sabrı tükenmiş durumda.

EKONOMİK VE OPERASYONEL ETKİLER DERİNLEŞİYOR

abd-2.jpg

Uzmanlar, hükümetin kapalı kalmasının yalnızca kamu hizmetlerini değil, özel sektörü de olumsuz etkilediğini vurguluyor. Havacılık sektöründe artan maliyetler ve operasyonel aksamalar, ülke ekonomisinde büyüyen bir zararın sinyali olarak değerlendiriliyor.

ABD'de bütçe krizine bağış yaması!ABD'de bütçe krizine bağış yaması!

ABD’de hükümetin yeniden açılmasına yönelik görüşmelerin devam ettiği belirtilse de, krizin kısa vadede çözülmemesi durumunda hava taşımacılığındaki kaosun büyüyeceği tahmin ediliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Ekonomi
Sanayi üretimi sert düştü! 5 ayın dibi
Sanayi üretimi sert düştü! 5 ayın dibi
Dolar euro yeni haftaya nasıl başladı?
Dolar euro yeni haftaya nasıl başladı?