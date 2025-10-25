ABD'de bütçe krizine bağış yaması!

Yayınlanma:
Bütçenin kabul edilmemesi üzerine hükümetin kapandığı ABD'de personel maaşları ismi açıklanmayan bir müttefikten gelen bağışla ödenecek.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), federal hükümetin kapanması nedeniyle personelin maaşlarını ödemek için ABD Başkanı Donald Trump’ın ismi açıklanmayan bir müttefikinden gelecek 130 milyon dolarlık bağışı kullanacağını doğruladı.

MAAŞ ÖDEMELERİ İÇİN BAĞIŞ

2021/10/25/dolar-buyukelci.jpg

CNN’in aktardığına göre, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, söz konusu bağışın askerlerin maaş ve yan haklarının maliyetini karşılamak amacıyla yapıldığını belirtti. Parnell, paranın bakanlığın “genel bağış kabul yetkisi” kapsamında kabul edildiğini ifade etti.

ELEŞTİRİLER VE RİSKLER

ABD'de hükümet krizi derinleşiyor: Geçici bütçe tasarısına onay çıkmadıABD'de hükümet krizi derinleşiyor: Geçici bütçe tasarısına onay çıkmadı

Senato Savunma Bütçesi Üst Düzey Üyesi Demokrat Chris Coons, anonim bağışların ordunun finansmanında kullanılmasının askerlerin yabancı güçler tarafından etkilenme riski yaratabileceğini belirterek eleştiride bulundu.

FİNANSAL BOYUT VE MİKTAR

Beyaz Saray yetkilileri, ekim ayının ilk yarısındaki askeri ödemelerin yaklaşık 6,5 milyar dolar tuttuğunu doğruladı. AEI savunma bütçesi analisti Todd Harrison, bağışın ordunun bir günlük maaşının yaklaşık üçte birini karşılayacağını açıkladı.

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI

2021/10/25/dolar-001.jpg

ABD’de federal hükümet, 2025 mali yılı sona erdikten sonra Kongre’nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim’den itibaren kapandı. Geçici bütçe onaylanmadığında federal kurumlar harcama yetkisini kaybediyor ve operasyonlarını durduruyor. 2025’teki kapanma, 2018-2019’dan bu yana ilk defa federal hükümetin durmasına yol açtı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

