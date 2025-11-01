Koç Holding'e Göcek için izin çıktı!

Koç Holding, KAP'a yaptığı bildirimde, Rekabet Kurulu'nun, Göcek'teki iki marinanın kullanım haklarının devrine onay verdiğini açıkladı.

Koç Holding, Göcek’teki Village Port ve Exclusive Port marinalarının kullanım haklarını devralmak için Rekabet Kurulu’ndan onay aldı. Şirket, KAP’a yaptığı açıklamada kapanış koşullarının tamamlanmasına yönelik sürecin devam ettiğini bildirdi.

Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Göcek’te bulunan Village Port ve Exclusive Port marinalarının kullanım haklarını devralmaya ilişkin anlaşmanın Rekabet Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu.

Holdingin yaklaşık yüzde 75’ine sahip olduğu bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art), Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.’den toplam 160 milyon dolar bedelle iki marinanın işletme haklarını devralmıştı.

KAP AÇIKLAMASI

Koç Holding’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“29.07.2025 tarihli özel durum açıklamamız ile sermayesinde yaklaşık %75 paya sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) ile Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. (Sağlam İnşaat) arasında, MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.'nin (RAM) sermayelerinin %50’sini temsil eden payların Sağlam İnşaat’tan, MCI ve RAM’in kalan %50’sini temsil eden payların sahibi olan Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.'nin tamamının ise Yıldız Holding A.Ş.’den satın alınmasına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı kamuya açıklanmıştı.
Rekabet Kurulu tarafından işleme izin verilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Kapanış koşullarının tamamlanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.”

MARİNA AĞI GENİŞLEDİ

Rekabet Kurulu onayıyla birlikte, Koç Holding’in Ege ve Marmara bölgesindeki marina yatırımları ağı daha da genişlemiş oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

