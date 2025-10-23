Koç Holding altın işletme lisansını devretti

Yayınlanma:
Koç Holding'den dikkat çeken bir adım geldi. Balıkesir'deki altın işletme ruhsatını devretti.

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Koç Holding, madencilik alanındaki önemli iştiraki Demir Export’u devretti.

Şirket, Balıkesir’deki Sarıalan Altın İşletmesi Projesi’nin lisansını 18,5 milyon euro (yaklaşık 900 milyon TL) bedelle CVK Maden’e sattı.

KAP’A YAPILAN AÇIKLAMA

halktv-com-tr374.jpg

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında, CVK Maden’in Sarıalan Altın İşletmesi Projesi ruhsat sahasını genişletme girişimlerinde bulunduğu ve Demir Export A.Ş. ile yapılan anlaşmayla 18,5 milyon euro karşılığında maden sahasını devraldığı belirtildi.

ALTIN VE GÜMÜŞ REZERVLERİ

Balıkesir’deki maden sahasında yapılan araştırmalarda yaklaşık 70 bin ons altın ve 468 bin ons gümüş rezervi olduğu tahmin ediliyor.

CVK Maden’in ödemesi, iki yıl içinde yapılacak taksitlerle tamamlanacak.

NSR PAYI UYGULAMASI

Ayrıca, madenden elde edilecek üretimin yüzde 3’ü Demir Export’a NSR (Net Smelter Return) payı olarak aktarılacak. Bu düzenleme, Koç Holding’in satış sonrası gelir paylaşımını güvence altına alıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
