Koç Holding’den sürpriz hamle: Şahin ve Doğan yeniden yollarda

Koç Holding, Tofaş ve Stellantis birleşmesi kapsamında Rekabet Kurumu’na uygun fiyatlı bir SUV üretme taahhüdünde bulunurken, otomotiv pazarındaki hakimiyetini pekiştirecek yeni adımlar atmayı sürdürüyor.

GELECEK YIL SATIŞA SUNULMASI BEKLENİYOR

TOFAŞ’ın 1990’lı yıllarda ürettiği ve bir döneme damgasını vuran ‘Şahin’ ve ‘Doğan’ modelleri, 2026 itibarıyla yenilenmiş halleriyle yeniden yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Otomobil meraklılarının hafızasında yer etmiş efsane modeller, yeni üretilecek araçların tasarımında ilham kaynağı olurken, iç donanım ve teknolojik özellikler ise tamamen günümüz standartlarına uygun şekilde geliştirilecek.

Gelecek yıl üretimine başlanması planlanan yeni versiyonların, geçmişin ikonik tasarımlarını modern teknolojiyle buluşturarak hem nostalji severlere hem de günümüz ihtiyaçlarına yanıt vermesi hedefleniyor.