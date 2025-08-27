KOBİ'lere destek mi geliyor? Bakanlık özel hesap açıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında özel hesap açmasına olanak tanıyan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

“Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” ile birlikte, sistem kapsamında kredi garanti kurumları nezdinde tazmin ödemeleri için oluşturulan işletme hesaplarında bulunan kamu kaynaklarının daha etkin bir şekilde yönetilmesi amaçlandı.

KAMU KAYNAKLARI ÖZEL HESABA AKTARILACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte, işletme hesabında yer alan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek tutarın üzerindeki kısım, Bakanlık tarafından açılacak özel hesaba aktarılabilecek. Özel hesapta yeterli bakiye bulunduğu sürece, destek hesabı aracılığıyla merkezi yönetim bütçesinden işletme hesabına herhangi bir kaynak aktarımı gerçekleştirilmeyecek.

Söz konusu özel hesaba ilişkin uygulanacak yöntem ve esaslar da yine Bakanlık tarafından belirlenecek.

KATILIM FİNANS ESASLARINA UYGUNLUK SAĞLANACAK

Bakanlığın ortaklığıyla kurulan Katılım Finans Kefalet AŞ üzerinden yürütülecek kefalet desteği süreçlerinde, katılım finans ilkelerine uyumun sağlanmasına yönelik düzenlemeler de aynı karar kapsamında yer aldı. Bu sayede işletmelere sunulacak kefalet desteklerinin, faizsiz finans ilkelerine uygun biçimde uygulanması sağlanacak.

KOBİ'LERE FİNANSMAN ŞANSI

Bu düzenleme ile Hazine, kredi garanti kurumları aracılığıyla KOBİ’lerin bankalardan kredi almasına kefil olabilecek ve sistemin finansmanı daha etkin ve sürdürülebilir hale getirecek.