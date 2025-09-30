Kış alışverişi yapacaklar dikkat: En az yüzde 30 zam!

Eylül ayıyla birlikte okulların açılması ve havaların soğuması, vatandaşın harcamalarını artırdı. Kırtasiye masrafları ve kışlık giyim ihtiyaçları, ekstreleri kabartırken, özellikle bot ve mont fiyatları 10 bin lirayı aştı. Sektör temsilcileri, maliyetlerin yüksek olmasına rağmen fiyat artışlarının enflasyonun gerisinde kaldığını ve perakendede ciddi daralma yaşandığını vurguluyor.

VATANDAŞ İNDİRİM GÜNLERİNİ BEKLİYOR, ÜRETİCİ ZORDA

Vatandaşlar kışlık alışverişi için indirim günlerini beklerken, üreticiler maliyet artışlarını fiyatlara tam yansıtamadıkları için zor günler geçiriyor. Şirketler, sezon fiyatıyla ürün satamayınca erken indirim uygulamak zorunda kalıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, “2025’te enflasyonun yüzde 25-30 civarında kapanmasını beklememize rağmen, maliyetleri ürün fiyatlarına tam yansıtamadık. Kışlık ürünlerde sadece yüzde 20 civarında artış yapabildik. Perakendede satışlarda yüzde 20 ila 35 daralma var. Bu yüzden şirketler sezon fiyatıyla satış yapmakta zorlanıyor ve indirimler erken başlıyor” dedi.

2026’DA FİYATLAR EN AZ YÜZDE 30 ARTACAK

Cumhuriyet'in haberine göre Fayat, Türkiye’de iplik ve kumaş üreticilerinin kur baskısı nedeniyle fiyatları düşüremediğini belirtti. Önümüzdeki yıl fiyatların daha da artacağını ifade eden Fayat, “Sektör 2026’da da enflasyonun altında kalamaz. Üretim ve perakendede satış fiyatları en az yüzde 30 yükselecek” dedi.

KİRALAR ETİKETE YANSIYOR

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay, iç pazarda fiyatları etkileyen en büyük sorunun yüksek kiralar olduğunu belirtti.

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel de, 10 yıllık kontratlarını dolduran kiracılarda yüzde 600’e varan kira artış talepleriyle karşılaştıklarını söyledi. Öncel, “Mülk sahibinin 10 yıllık kontratta ‘sebepsiz fesih’ hakkı kiracıyı zor durumda bırakıyor” diyerek yüksek kiraların fiyatlara yansıdığını vurguladı.