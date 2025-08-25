Kırtasiyeler denetlendi: Sadece bir kentte 1,9 milyon lira ceza!

2025-2026 eğitim öğretimnin başlamasına günler kala birçok ilde kırtasiye ve okul gereçlerine yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerin yapıldığı bir adres de İstanbul oldu. Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekipler, İstanbul'da gerçekleştirilen kontrollerde önemli usulsüzlükler tespit edildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 17.461 ürün incelendi. Bu ürünlerden 623’ünün Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne uygun olmadığı belirlendi. Aykırılıklar nedeniyle toplam 1 milyon 972 bin 418 TL idari para cezası uygulandı.

ÜLKE GENELİNDE EŞ ZAMANLI DENETİMLER

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde kırtasiye ve okul malzemelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. İstanbul’da yapılan kontrollerde hem ürün güvenliği hem de fiyat etiketi uygulamaları detaylı şekilde incelendi.

NUMUNELER LABORATUVARDA TEST EDİLDİ

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, bir kırtasiyede gerçekleştirilen denetim sonrası yaptığı açıklamada, ürün güvenliği ekiplerinin kırtasiye ve okul ürünlerini hem üreticilerden hem de ithalatçılardan toplayarak test ettiklerini belirtti.

Menteşe, “Numuneler laboratuvar ortamında test ediliyor. Test sonuçlarına göre güvensiz bulunan ürünlere ciddi yaptırımlar uygulanabiliyor,” dedi. Özellikle çanta ve önlük gibi tekstil ürünlerinde etiket bilgileri ve oyun hamuru gibi ürünlerde uyarı işaretlerinin bulunmasının önemine dikkat çekti.

FİYAT ETİKETİ İHLALİNE CEZA YAĞDI

Geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul genelinde 165 iş yerinde denetim yapıldığını belirten Menteşe, şu ifadeleri kullandı:

“Toplamda 17.461 ürün kontrol edildi. Bu ürünlerden 623’ünün fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı olduğu belirlendi. Aykırılıklar nedeniyle yaklaşık 2 milyon lira ceza uyguladık. Ayrıca, 46 işletmede ürün fiyatlarının makul seviyede olmadığına ilişkin tutanak tutuldu ve bu işletmeler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na yönlendirildi.”

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, bu denetimlerin temel amacının tüketici haklarını korumak ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek olduğunu vurguladı. Denetimlerin ilerleyen günlerde de artarak devam edeceğini aktardı.