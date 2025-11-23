Kilosu 50 liraya düştü akın akın almaya gittiler

Trabzon'da av sezonunun ilk haftalarında ağları dolduran istavrit, yerini hamsiye ve diğer balık türlerine bıraktı. Kilogram fiyatının 50 liraya kadar gerilemesiyle hamsi, vatandaşın sofrasındaki başköşeye yerleşti. Sezonun son derece bereketli geçtiğini vurgulayan balıkçı esnafı, çevre illerden gelen talepler üzerine paket paket balık gönderdiklerini ifade etti. Diğer taraftan Zonguldak'ta gerçekleştirilen "16. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali" kapsamında halka 10 ton balık ikram edildi.

YENİ SEZON AÇILDI

Denizlerde 15 Nisan itibarıyla başlayan gırgır ve dip trol ağlarıyla avlanma yasağı, 1 Eylül'de son bulmuştu. Karadenizli balıkçılar, yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak 'Vira Bismillah' nidalarıyla sulara açıldı. Sezonun ilk döneminde ağlara en fazla takılan balık istavrit olurken, şimdilerde hamsi bolluğu yaşanıyor. Tezgahları hamsinin yanı sıra mezgit, levrek, somon, çupra, barbun ve bu sezon az görülen palamut süslüyor.

Trabzon Balıkçılar Hali'nde güncel fiyatlar ise şöyle şekillendi: Hamsi 50 TL, istavrit 100 TL, mezgit 150 TL, somon 250 TL, zargana 350 TL ve levrek 450 TL. Az avlanan palamudun tanesi ise 150 ile 200 lira arasında alıcı buluyor.

'VATANDAŞ BU SENE HAMSİYE DOYDU'

Vatandaşların tercihini büyük oranda hamsiden yana kullandığını belirten Balıkçı Mehmet Örseloğlu, "Sezonun başından beri bol bol hamsi çıkıyor. Hamsi bol ama yanında diğer balık çeşitlerimiz de var. İstavritin kilosu 100, zargana 350, mezgit 300 ile 500 lira arası değişiyor. Kafes balıklarımız da var. Şu anda yoğunluk hamside. 1 aydır 50 ile 75 lira arasında satıyoruz. Vatandaşa göre de uygun. Palamut olmayınca hamsi bol olur. Bu sene hamsi bol. Geçen sene de palamut boldu. Bu sene hamsiyle devam ediyor. Erken başladı güzel de geçiyor. Karadeniz hamsisi ekimin ortasından sonra çıkar. Sezonun başında gelmeye başladı her zaman rastlanan bir şey değil. Bu sene vatandaş hamsiye doydu" dedi.

'PALAMUT SEZONU BİTTİ'

Palamut sezonunun artık kapandığını dile getiren Balıkçı Emin Avcı ise “Sezon bol hamsiyle başladı öyle de devam ediyor. Diğer balık çeşitleri de geliyor. Genelde hamsi satıyoruz. Palamut olmadı bu sene. Hamsi ve istavrit bol oldu. Vatandaşlar da memnun. Balık fiyatları ucuz. Palamut sezonu da bitti zaten” değerlendirmesinde bulundu.

Hamsi bolluğu! Fiyatlar gün gün değişiyor

Müşterilerden Ahmet Adanur da memnuniyetini, “Hamsi bu sene çok güzel ama alıp ayırmakla uğraşıyorum. Bu sene bol ve bereketli. Bu sene çok hamsi yedik daha çok da yeriz. Mezgit ya da somonu da alıp yiyorum. 50 lira verip aldığım hamsiyi bir öğün yiyorum” sözleriyle ifade etti.

"DİĞER İLLERİMİZE DE PAKET YAPIYORUZ"

Sezonun oldukça verimli geçtiğini ve özellikle hamsi avının bol olduğunu vurgulayan Mehmet Örseloğlu, geçen yıl palamutla açılan sezonun bu yıl hamsiyle başladığını ve fiyatların çok makul olduğunu belirtti.

Şehir dışından da hamsiye yoğun ilgi olduğunu aktaran Örseloğlu, "Diğer illerimize de paket yapıyoruz. Güzel şekilde ambalaj yapıp gönderiyoruz. Hamsinin yanında diğer balık çeşitlerimizin de fiyatları çok uygun. İstavrit 100, mezgit 350 ile 500 arasında değişiyor. Somon, çupra ve levreğin fiyatı belli, 400 ve 500 lira arasında değişiyor" diye konuştu.

FESTİVALDE 10 TON HAMSİ DAĞITILDI

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen "16. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Sahil şeridine kurulan mangallarda pişirilmek üzere katılımcılara toplam 10 ton hamsi dağıtıldı.

Organizasyon kapsamında balığın yanı sıra bin adet mangal, 4 bin ızgara, 5 ton kömür, jel, 10 bin su, 10 bin ekmek, 10 bin helva, 4 ton soğan, limon ve ıslak mendil de vatandaşlara ücretsiz verildi.

Hamsi kaçıyor!

Kamyonlar ve teknelerle getirilen hamsiler, alana kurulan havuza boşaltılarak halka ulaştırıldı. Dağıtım esnasında uzun kuyruklar oluşunca zabıta ekipleri bariyerlerle önlem aldı. Müzik eşliğinde mangal keyfi yapan vatandaşlara, belediye ekiplerinin dev kazanlarda pişirdiği balıklar da ikram edildi.

Festivalde konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, iki yıllık aranın ardından bu geleneği sürdürmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Türkiye'nin en iyi, en taze, en lezzetli hamsisi Ereğli'den çıkıyor" dedi. Posbıyık ayrıca, yola çıkan vatandaşlara ekmek arası hamsi ikram edildiğini ve ilçedeki engelli bireylerin evlerine kadar balık servisi yapıldığını da sözlerine ekledi.