Kıdem tazminatı ne kadar olacak?
Maaşlardan vergilere yeni rakamların belirleneceği 2026 da kıdem tazminatının ne kadar olacağı merak ediliyor. Sosya Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun merak edilen sorunun cevabını verdi.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılı kıdem tazminatı tavanına ilişkin tahminlerini paylaştı. Erdursun’un hesaplamalarına göre, 2026’da memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte kıdem tazminatı tavanında da ciddi bir artış bekleniyor.

TAVAN NE KADAR OLACAK?

2025 yılı için kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL olarak belirlenmişti. Erdursun’a göre, 2026’da bu tutarın yaklaşık 64.500 TL’ye çıkması öngörülüyor. Bu artış, uzun yıllardır aynı işyerinde çalışan işçiler için önemli bir fark anlamına geliyor.

Uzmanın paylaştığı tabloya göre;

15 yıl çalışan bir kişi, 2025 tavanına göre 808 bin 795 TL tazminat alırken,

2026 tahmini tavanına göre bu tutar 967 bin 500 TL’ye yükselecek.

Böylece çalışanların eline yaklaşık 158 bin 700 TL daha fazla geçecek.

ASGARİ ÜCRETLİLERİN DE ELİNE DAHA FAZLA GEÇECEK

Erdursun, 2025’te brüt 26.005,50 TL olan asgari ücretin, 2026’da %20 artışla 31.206,60 TL’ye yükselmesinin beklendiğini belirtti.

Buna göre, 15 yıl çalışan bir asgari ücretli 2025’e göre 390 bin TL yerine 468 bin TL tazminat alabilecek. Aradaki fark yaklaşık 78 bin TL olacak.

