KARDEMİR'de başkan değişti!
KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Oflaz oldu.
Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu'nda önemli bir değişim yaşandı. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir görevinden ayrılırken, yerine yönetim kurulu üyelerinden Muhammet Ali Oflaz atandı.
KAP’A RESMİ BİLDİRİ YAPILDI
Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunun boşalması sebebiyle bu göreve Muhammet Ali Oflaz’ın getirildiği duyuruldu.
KARDEMİR’DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Yapılan resmi açıklamada, “Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir’in görevinden ayrılması nedeniyle, boşalan başkanlık pozisyonuna Yönetim Kurulu Üyemiz Muhammet Ali Oflaz seçilmiştir” ifadeleri yer aldı.