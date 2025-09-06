17 yaşındaki MESEM öğrencisi KARDEMİR'de hayatını kaybetti!

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR)’de lise stajını yapan 17 yaşındaki Yağız Yıldız iş kazasında yaşamını yitirdi.

Kontinü Kütük Haddehanesi bölümünde yaşanan kazada Yıldız'ın, stajyer öğrencilerin bulunmaması gereken bir yerde çalıştığı sırada hayatını kaybetmesi üzerine ihmalkarlık iddiaları gündeme taşındı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG Meclisi) sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre 17 yaşındaki Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) 11. sınıf öğrencisi Yağız Yıldız, hurda sarma makinesinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Olayın ardından derhal müdahale için çağrılan sağlık ekipleri, Yıldız'ı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ancak Yıldız, hastane yolunda hayatını kaybetti.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay 17 yaşındaki öğrencinin, fabrikada işçi eksikliği nedeniyle bu alanda görevlendirildiğini söyleyerek, “Bu kararları verenler hesap vermeli” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Cevdet Akay, şunları söyledi:

"KARDEMİR’de lise stajı gören Yağız Yıldız evladımızın, Kontinü Kütük Haddehanesi’nde meydana gelen iş kazası sonucunda vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

İhmalkârlık neticesinde yaşanan bu elim olay hepimizin yüreğini derinden yaktı. Soruyoruz: daha 17 yaşında bir gencimizin, stajyer öğrencilerin bulunmaması gereken bir noktada ne işi var?

İşçi eksikliğinden dolayı evladımızı o bölgede çalışmasına izin verenler bunun hesabını nasıl verecek? Evladımızın vefatına sebep olan ihmalkârlığın sorumluları mutlaka hesap vermeli, benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler vakit kaybetmeden alınmalıdır.

Bu acı olayın takipçisi olacak, Yağız Yıldız’ın hayatını kaybetmesine sebep olan ihmalkârlığın üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz.

Yağız evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum."