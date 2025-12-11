Kapalıçarşı'da sahte döviz kabusu hortladı!

Yayınlanma:
Kapalıçarşı'da geçen sene baş gösteren sahte döviz krizi yeniden hortladı. 50-100 dolar banknotlarının ve eski 100 dolarlık banknotların kabul edilmediği ve döviz bürolarının 2-3 lira düşükten bozdurma işlemlerini yaptığı ifade ediliyor

İstanbul Kapalıçarşı ve çevresindeki döviz bürolarında son aylarda dikkat çekici bir problem yeniden gündemde: Sahte 50 ve bazı eski basım 100 dolarlık banknotlar. Hem döviz bürolarının hem de ATM’lerin bu banknotları kabul etmemesi, turisti de yerli vatandaşı da zor durumda bırakıyor.

BÜROLAR 2-3 LİRA DÜŞÜKTEN ALIYOR

Çarşıdaki kaynaklar, son bir yılda ciddi miktarda sahte dolar tespit edildiğini doğruluyor. Bu nedenle bazı bürolar belirli banknot türlerini ya hiç almıyor ya da 2–3 lira düşük kurdan kabul ediyor. Döviz bozan vatandaşlar bu uygulama nedeniyle kayba uğrarken, esnaf ise işlem yapılamadığı için satışların aksadığını aktarıyor.

Kapalıçarşı "Para aklama" operasyonunda 26 kişi tutuklandı!Kapalıçarşı "Para aklama" operasyonunda 26 kişi tutuklandı!

ESNAF: TİCARETİMİZ YAVAŞLADI, GÜVENSİZLİK ARTTI

Kapalıçarşı esnafı, özellikle turizm sezonunda kabul edilmeyen dolarların alışverişi yavaşlattığını ve müşterilerin mağdur olduğunu vurguluyor.

Uzun yıllardır bölgede ticaret yapan bir esnaf, "Turist cebindeki 50 doları uzatıyor ama alamıyoruz. Satış kaybı yaşıyoruz, müşterinin güveni azalıyor" sözleriyle tabloyu anlatıyor.

Başka bir esnaf ise, "Para sayma makinelerimizi yenilemiştik, bankalar kontrolleri artırmıştı. Sorun bitti derken yine aynı noktadayız" diyerek belirsizliğin ticareti olumsuz etkilediğini belirtiyor.

SORUN 2024’TE DE YAŞANMIŞTI

Geçen yıl da benzer bir sahte dolar dalgası yaşanmıştı. O dönem döviz büroları yüksek maliyetle yeni para sayma cihazlarına geçmiş, bankalar ek güvenlik tedbirleri uygulamıştı. Ancak sahtecilerin yöntem geliştirmesi ve denetimlerin zayıflaması, bu tedbirlerin etkisini sınırladı.

Bugün aynı sorunun yeniden büyümesi, hem işletmelerde hem de vatandaşlarda tedirginliği artırmış durumda.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

