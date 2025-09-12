Kahve neyse de bir bardak çay bu kadar olur mu? Kahve ve çaya zam

İzmir’de çay bahçeleri, kahvehaneler ve çay ocaklarında çay ve kahve fiyatlarına zam yapıldı. 15 Eylül itibarıyla uygulanacak yeni tarifeye göre çay bahçelerinde çay 30 liradan 40 liraya, kahve ise 50 liradan 80 liraya satılacak.

Birinci sınıf kahvehanelerde 20 liradan satılan çay 30 liraya, 45 liraya satılan kahve de 80 lira olacak. İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, artışların maliyetlerden kaynaklandığını belirterek üç yıl içerisinde kahvehane, çay ocağı, oyun salonu, kafeterya gibi bin 370 işyerinin kapandığını söyledi.

15 EYLÜL İTİBARİYLE GEÇERLİ OLACAK

İzmir’de 15 Eylül Pazartesi günü itibarıyla çay bahçeleri, kahvehaneler ve çay ocaklarında yeni tarifeye geçilecek. Uygulanacak yeni tarifeye göre çay bahçelerinde çay 30 liradan 40 liraya, kahve ise 50 liradan 80 liraya satılacak.

Birinci sınıf kahvehanelerde 20 liradan satılan çay 30 liraya, 45 liraya satılan kahve de 80 lira olacak. İkinci sınıf kahvelerde 17,5 liralık çay 25 lira, 40 liralık kahve 60 lira; çay ocaklarında ise 15 liralık çay 20 lira, 40 liralık kahve de 50 lira olacak.

Çay ve kahve fiyatlarına zam yapılmasına ilişkin konuşan İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, “Fiyat artışları bizim keyfimizden yaptığımız ve çok para kazanmak için yapmış olduğumuz fiyat artışları değil. Esnafımızdan gelen talepler doğrultusunda bu zamların kararını aldık. Su, doğal gaz, elektrik, tüp fiyatları yükseldi. Maliyetler çok yükseldi. Çaya üç ay içerisinde yüzde 38 zam geldi. Bizim de bu maliyetlerle geçinmemiz çok zor. Yanımızda çalışan insanları geçindiriyoruz. Bu anlamda zam yapmak zorunda kaldık. Biz severek zam yapmıyoruz. ‘Çok kazanalım’ diye de zam yapmıyoruz. Ancak kendi düzenimizi aynı seviyede geçirmek istiyoruz" dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile basit usulde vergilendirme kapsamının daraltılmasına da değinen Kırdı, şunları söyledi: