Kahramanmaraş'ta hasadı başladı: 13 bin dekar alanda yetiştiriliyor, C vitamini deposu!

Kahramanmaraş’ta 13 bin dekarlık alanda yetiştirilen ve coğrafi işaret tesciline sahip Maraş biberinin hasadı başladı.

Dulkadiroğlu ilçesi Doğanlıkarahasan Mahallesi'ndeki hasada katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, biberin, kentin önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

maras-biberi-1.jpg

Kentin, biber yetiştiriciliğinde Türkiye'de 4'üncü, pul biber üretiminde ise 1'inci sırada yer aldığını ifade eden Görgel, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş biberi, bugün il genelinde 13 bin dekar alanda yetiştirilmekte ve yıllık yaklaşık 30 bin ton üretime ulaşmış durumda. 500'ün üzerinde çiftçimiz bu üretimi gerçekleştiriyor. Maraş biberinin yetiştiriciliğini artırmak amacıyla, geçen yıl Tarım İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere yaklaşık 1 milyon fide yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtıldı."

Fırat Görgel, kentin her bir değerine sahip çıktıklarını ifade ederek, "Şu an şehrimizin 31 coğrafi işaretli ürünü bulunuyor. Biz ise 50 yeni ürün için süreci başlattık. Bunlar arasında tarım ürünlerimizden Maraş sıkma zeytinyağı, Maraş zeytinyağı, Maraş urmu dutu, Maraş Abbas inciri, Elbistan lahanası, Göksun elması ve Maraş fıstığı yer alıyor. Diğer ürünlerimiz ise gıda ve el sanatları alanında çeşitleniyor" dedi.

maras-biberi-4.jpg

Konuşmaların ardından tarlada biber hasadı yapıldı.

Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, AKP İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya ve üreticiler katıldı.

maras-biberi-2.jpg

C vitamini bakımından zengin olmasının yanı sıra A, B ve E vitaminleri bakımından da oldukça zengindir.

İçeriğinde yoğun bulunan A vitamini sayesinde göz sağlığını, B vitamini sayesinde beyin gelişimini, E vitamini sayesinde de hücre onarımını olumlu yönde destekler.

maras-biberi-3.jpg

Kaynak:AA

