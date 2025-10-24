JPMorgan yıl sonu faiz tahminini açıkladı!

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dünkü 100 baz puanlık faiz indirimi kararını piyasa ve kendi beklentileriyle uyumlu bulduğunu açıkladı.

ARALIKTA YENİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Ünlü yatırım bankası, 11 Aralık’taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB’nin bir faiz indirimi daha yapmasını öngörüyor. JPMorgan’a göre politik faiz 2025’i yüzde 38,5 ile tamamlayacak.

2026 ÖNGÖRÜLERİ

JPMorgan, 2026 yılında her PPK toplantısında 100 baz puanlık indirim yapılacağını ve yıl sonunda politika faizinin yüzde 30,5’e gerileyeceğini tahmin ediyor.

PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Ekim PPK toplantısı: Enflasyon gelişmeleri nedeniyle kritik görülüyordu.

Ekim ayı enflasyon verileri, 31 Ekim’de açıklanacak özetle takip edilecek.

Kasım ayında toplantı planlanmıyor.

11 Aralık PPK kararı, yılın geri kalan faiz politikası için belirleyici olacak.