JPMorgan yıl sonu faiz tahminini açıkladı!

JPMorgan yıl sonu faiz tahminini açıkladı!
Yayınlanma:
ABD'li yatırım devi JPMorgan, TCMB'nin yıl sonunda açıklayacağı faize ilişkin tahminini açıkladı. Banka sınırlı bir indirim bekliyor.

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dünkü 100 baz puanlık faiz indirimi kararını piyasa ve kendi beklentileriyle uyumlu bulduğunu açıkladı.

ARALIKTA YENİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

2022/01/14/faiz.jpg

Ünlü yatırım bankası, 11 Aralık’taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB’nin bir faiz indirimi daha yapmasını öngörüyor. JPMorgan’a göre politik faiz 2025’i yüzde 38,5 ile tamamlayacak.

ABD'den al haberi: Merkez Bankası faiz indirim hızını yavaşlatabilirABD'den al haberi: Merkez Bankası faiz indirim hızını yavaşlatabilir

2026 ÖNGÖRÜLERİ

2023/09/18/mevduat-faiz-kar-payi-oranlarini-krediler-16034370-amp.jpg

JPMorgan, 2026 yılında her PPK toplantısında 100 baz puanlık indirim yapılacağını ve yıl sonunda politika faizinin yüzde 30,5’e gerileyeceğini tahmin ediyor.

PPK TOPLANTI TAKVİMİ

"100 liranın 17 lirası faize gitti""100 liranın 17 lirası faize gitti"

Ünlü Ekonomist Timothy Ash'tan Fatih Karahan'a faiz önerisi: Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek!Ünlü Ekonomist Timothy Ash'tan Fatih Karahan'a faiz önerisi: Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek!

Ekim PPK toplantısı: Enflasyon gelişmeleri nedeniyle kritik görülüyordu.

Ekim ayı enflasyon verileri, 31 Ekim’de açıklanacak özetle takip edilecek.

Kasım ayında toplantı planlanmıyor.

11 Aralık PPK kararı, yılın geri kalan faiz politikası için belirleyici olacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Ekonomi
Renault kârını yüzde 6 artırdı!
Renault kârını yüzde 6 artırdı!
Böyle zam görülmedi! Akaryakıtta tabela yerinden oynayacak
Böyle zam görülmedi! Akaryakıtta tabela yerinden oynayacak