İzmir'de arsa fiyatları zirve yaptı

Pandemi sonrası hız kazanan doğayla iç içe yaşam isteği ve büyük şehirlerden uzaklaşma eğilimi, İzmir’deki villa imarlı arsalara olan talebi artırdı. Bu durum, kent genelindeki arsa fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Çeşme ve Güzelbahçe gibi ilçelerde metrekare fiyatları 40 bin TL'yi aşarak İstanbul’u dahi geride bıraktı.

VİLLA ARZUSU ARSA PİYASASINI HAREKETLENDİRDİ

2020’den bu yana süregelen şehirden kaçış hareketi, 2025 yılında zirveye ulaştı. Artan inşaat maliyetleri sebebiyle sıfır konutlara ulaşmakta zorlanan birçok kişi, kendi evini yapma seçeneğini değerlendirmeye başladı. Özellikle son dönemde yaşanan depremler, güvenli ve doğayla iç içe yaşam arzusunu pekiştirince, arsa talebi hızla yükseldi.

İzmir’in önde gelen bölgelerinde villa imarlı arsalara yönelik talep arttıkça fiyatlar da yukarı yönlü hareket etti. Uzmanlar, bu durumun sadece geçici bir artış olmadığını ve arsa arzındaki kısıtlılık ile uzun süren imar süreçlerinin fiyatları kalıcı olarak yukarıda tuttuğunu belirtiyor.

ÇEŞME VE GÜZELBAHÇE FİYATLARDA BAŞI ÇEKİYOR

Çeşme’de metrekare fiyatları 40.000 TL seviyesine ulaşırken, Güzelbahçe’de bu rakam 41.000 TL’yi gördü. Urla, Seferihisar ve Karaburun gibi diğer gözde ilçelerde ise metrekare fiyatları 20-30 bin TL bandında yer alıyor. İzmir merkezine daha uzak olan Dikili, Aliağa ve Menemen gibi bölgelerde dahi fiyatlar 10-15 bin TL seviyesine çıkmış durumda.

Emlak danışmanları, villa imarlı arsaların artık sadece konut ihtiyacı için değil, yatırım aracı olarak da değerlendirildiğini ifade ediyor. Yazlık bölgelerde arsa fiyatlarının son iki yılda neredeyse iki katına çıktığı belirtiliyor.

OVACIK: İZMİR’İN YENİ TOSKANA’SI

Yeni Asır’dan Metin Buramlı'nın haberine göre, Çeşme'nin Ovacık Mahallesi, bölgenin en çok dikkat çeken noktalarından biri haline geldi. “İzmir’in Toskana’sı” olarak nitelendirilen mahalle; taş evleri, üzüm bağları ve sakin atmosferiyle hem yatırımcıların hem de doğal yaşam arayanların gözdesi oldu.

OVACIK’TA KONUT VE KİRA FİYATLARI UÇUŞTA

Bölgedeki yeni inşa edilen havuzlu villaların metrekare fiyatları 130.000 ile 150.000 TL arasında değişirken, eski sitelerdeki dubleks yazlıklar 80.000-120.000 TL, daire tipi konutlar ise 85.000-100.000 TL seviyelerinde satılıyor.

Sezonluk kiralamalarda da dikkat çekici fiyatlar görülüyor. 3 ila 3,5 aylık yaz sezonu boyunca kiralar 350.000 TL ile 600.000 TL arasında değişiyor. Bazı lüks mülklerde ise 800.000 TL’ye kadar çıkan ilanlar mevcut.

Sahil hattında yatırımın geri dönüş süresi 15-20 yıl olarak hesaplanırken, iç kesimlerde bu süre 25-30 yıla kadar uzayabiliyor.