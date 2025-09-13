İzmir'de arsa fiyatları zirve yaptı

İzmir'de arsa fiyatları zirve yaptı
Yayınlanma:
Büyükşehirlerden, deprem endişesi ve pandemi sonrası taşraya gidenlerin talebi İzmir'de arsa fiyatlarını uçurdu. İşte o fiyatlar...

Pandemi sonrası hız kazanan doğayla iç içe yaşam isteği ve büyük şehirlerden uzaklaşma eğilimi, İzmir’deki villa imarlı arsalara olan talebi artırdı. Bu durum, kent genelindeki arsa fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Çeşme ve Güzelbahçe gibi ilçelerde metrekare fiyatları 40 bin TL'yi aşarak İstanbul’u dahi geride bıraktı.

VİLLA ARZUSU ARSA PİYASASINI HAREKETLENDİRDİ

2020’den bu yana süregelen şehirden kaçış hareketi, 2025 yılında zirveye ulaştı. Artan inşaat maliyetleri sebebiyle sıfır konutlara ulaşmakta zorlanan birçok kişi, kendi evini yapma seçeneğini değerlendirmeye başladı. Özellikle son dönemde yaşanan depremler, güvenli ve doğayla iç içe yaşam arzusunu pekiştirince, arsa talebi hızla yükseldi.

İzmir’in önde gelen bölgelerinde villa imarlı arsalara yönelik talep arttıkça fiyatlar da yukarı yönlü hareket etti. Uzmanlar, bu durumun sadece geçici bir artış olmadığını ve arsa arzındaki kısıtlılık ile uzun süren imar süreçlerinin fiyatları kalıcı olarak yukarıda tuttuğunu belirtiyor.

ÇEŞME VE GÜZELBAHÇE FİYATLARDA BAŞI ÇEKİYOR

Kanal İstanbul projesinde binlerce konut için yeni adım: Milyarlar betona akacak!Kanal İstanbul projesinde binlerce konut için yeni adım: Milyarlar betona akacak!

Çeşme’de metrekare fiyatları 40.000 TL seviyesine ulaşırken, Güzelbahçe’de bu rakam 41.000 TL’yi gördü. Urla, Seferihisar ve Karaburun gibi diğer gözde ilçelerde ise metrekare fiyatları 20-30 bin TL bandında yer alıyor. İzmir merkezine daha uzak olan Dikili, Aliağa ve Menemen gibi bölgelerde dahi fiyatlar 10-15 bin TL seviyesine çıkmış durumda.

Emlak danışmanları, villa imarlı arsaların artık sadece konut ihtiyacı için değil, yatırım aracı olarak da değerlendirildiğini ifade ediyor. Yazlık bölgelerde arsa fiyatlarının son iki yılda neredeyse iki katına çıktığı belirtiliyor.

OVACIK: İZMİR’İN YENİ TOSKANA’SI

İstanbul'da en çok konut 'uzak' ilçede satıldıİstanbul'da en çok konut 'uzak' ilçede satıldı

Yeni Asır’dan Metin Buramlı'nın haberine göre, Çeşme'nin Ovacık Mahallesi, bölgenin en çok dikkat çeken noktalarından biri haline geldi. “İzmir’in Toskana’sı” olarak nitelendirilen mahalle; taş evleri, üzüm bağları ve sakin atmosferiyle hem yatırımcıların hem de doğal yaşam arayanların gözdesi oldu.

OVACIK’TA KONUT VE KİRA FİYATLARI UÇUŞTA

Bölgedeki yeni inşa edilen havuzlu villaların metrekare fiyatları 130.000 ile 150.000 TL arasında değişirken, eski sitelerdeki dubleks yazlıklar 80.000-120.000 TL, daire tipi konutlar ise 85.000-100.000 TL seviyelerinde satılıyor.

Sezonluk kiralamalarda da dikkat çekici fiyatlar görülüyor. 3 ila 3,5 aylık yaz sezonu boyunca kiralar 350.000 TL ile 600.000 TL arasında değişiyor. Bazı lüks mülklerde ise 800.000 TL’ye kadar çıkan ilanlar mevcut.

Sahil hattında yatırımın geri dönüş süresi 15-20 yıl olarak hesaplanırken, iç kesimlerde bu süre 25-30 yıla kadar uzayabiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Ekonomi
Gizemli kutu: Sosyal medyadan yayılıyor alanı bin pişman ediyor
Gizemli kutu: Sosyal medyadan yayılıyor alanı bin pişman ediyor
ABD'de tüketici güveni 4 ayın dibinde
ABD'de tüketici güveni 4 ayın dibinde