İthal arabalara ek vergi getirildi sektör kaygılı

Türkiye otomotiv pazarı satış rekorlarına yaklaşırken, Resmi Gazete’de yayımlanan iki yeni düzenleme sektörde büyük bir belirsizlik yarattı.

İTHAL ARAÇLARA EK VERGİ, ABD’YE EK YÜKÜMLÜLÜK KALDIRILDI

Alınan kararların ilki, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışında kalan ülkelerden ithal edilen binek otomobillere ek vergi getirdi. İkinci düzenleme ise 2018’de ABD menşeli araçlara uygulanan ek gümrük yükümlülüklerini tamamen kaldırdı.

BOZKURT: “ANİ KARARLAR SEKTÖRÜ ZORLUYOR”

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, kararların sektörde öngörülebilirliği azalttığını vurguladı.

Bozkurt, “Otomotiv sektörü uzun vadeli planlama, sipariş ve üretim programlarına ihtiyaç duyan bir yapıya sahip. Ancak ani şekilde uygulamaya konulan bu düzenlemeler planlamayı güçleştiriyor” dedi.

ABD menşeli bazı ürünlerde ek vergiler kaldırıldı

Ekonomim'de yer alan habere göre 60 günlük uyum süresinin de yetersiz olduğunu belirten Bozkurt şunları kaydetti:

“Siparişlerin güncellenmesi, üretim ve lojistik planlarının yeniden yapılabilmesi için en az üç aylık bir süreye ihtiyaç var. Markalar global pazarda önceden belirlenmiş kotalar doğrultusunda üretim yapıyor. Vergi sistemlerindeki sürekli değişim, bu süreci hem ticari açıdan hem de rekabet açısından zorlaştırıyor.”

TÜKETİCİLERİN TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR

Bozkurt, kararların sadece markaları değil tüketicileri de etkilediğini belirtti:

İthal otomobillere yüzde 30'a varan ek vergi!

“Düzenlemelerin ardından tüketicilerin vergi avantajı bulunan modellere yöneldiğini gözlemliyoruz. Bu da markaların hangi model ve ürün grubuna öncelik vereceği konusunda hesap yapmasını zorlaştırıyor” dedi.

ÜLKE BAZLI SONUÇLAR: ÇİN VE ABD ÖNE ÇIKIYOR

ODMD Başkanı, düzenlemenin ülke bazında farklı etkileri olacağına da dikkat çekti:

“Görünen o ki Çin ve Amerika gibi STA kapsamı olmayan ülkelere avantaj sağlanmış durumda. Ancak daha önce yüzde 10 gümrük vergisi uygulanan bazı ülkelere ek mali yükümlülükler getirildi. Yerli üretimin desteklenmesi amaçlansa da, bu kararların pazara etkilerini önümüzdeki aylarda net şekilde göreceğiz” şeklinde konuştu.

“YENİ BİR VERGİ SİSTEMİ ŞART”

Bozkurt, sektörün uzun süredir dile getirdiği en önemli talebin adil bir vergi sistemi olduğunu hatırlattı:

“Biz hem tüketiciyi yormayan hem de modern araç kullanımını teşvik eden, devletin gelirini azaltmadan daha dengeli dağılan bir vergi modeli istiyoruz. Böyle bir sistem, sektörde öngörülebilirliği artırır ve sürdürülebilir büyüme sağlar” dedi.