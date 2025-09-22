İthal otomobillere yüzde 30'a varan ek vergi!

İthal otomobillere yüzde 30'a varan ek vergi!
Yayınlanma:
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre konvansiyonel, elektrikli ve hibrit araçlar dahil binek otomobillerine yüzde 25-30 arasında ek vergi getirildi. Karar iki ay sonra yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, elektrikli ve hibrit araçlar dahil binek otomobillerine ilave vergi getirildi.

Buna göre; konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için, adet başına yüzde 25 veya minimum 6 bin dolar, plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için adet başına yüzde 30 veya minimum 7 bin dolar, elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 Dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.

Söz konusu karar, 22 Eylül'den 60 gün sonra yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan "İthalat Rejimi Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Kararı" sonrasında yazılı bir açıklama yaparak düzenlemenin mali karşılıklarını açıkladı.

Açıklamada, sektörün tüm bileşenleri ile görüşülerek ilave mali yükümlülüklerin konulduğu kaydedildi.

Her bir otomobil başına ithalat tutarına göre yüzde oran veya maktu bir ilave vergi alınacak ve bunlardan hangisi yüksekse o uygulanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

