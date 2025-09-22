ABD menşeli bazı ürünlerde ek vergiler kaldırıldı

ABD menşeli bazı ürünlerde ek vergiler kaldırıldı
Yayınlanma:
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanması kaldırıldı.

2018 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanması Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırıldı.

Kararın, 1567 sayılı Kanunun 1'inci, 474 sayılı Kanunun 2'nci, 3283 sayılı Kanunun 2'nci, 4458 sayılı Kanunun 16'ncı, 22'nci ve 55'inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince verildiği belirtildi.

Mehmet Şimşek: Vergi beyanında bulunmayanlar mercek altındaMehmet Şimşek: Vergi beyanında bulunmayanlar mercek altında

TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Yapılan müzakereler sonucu ABD'den yapılan ithalatlarda düzenlemeye gidildiği ifade edildi.

Vergi uzmanı gelecek zamları açıkladı duyan 'Başımıza taş yağsaydı daha iyiydi' dediVergi uzmanı gelecek zamları açıkladı duyan 'Başımıza taş yağsaydı daha iyiydi' dedi

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"ABD'nin 2018 yılında çelik ve alüminyum ürünleri ithalatında uygulamaya koyduğu ilave vergiler üzerine, ülkemiz de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde karşı tedbirler almış ve ABD menşeli bazı ürünlerde ek mali yükümlülük uygulamaya başlamıştı. Söz konusu tedbirler, ilerleyen dönemde tarafların attığı adımlara bağlı olarak güncellenmiş olmakla birlikte, halihazırda belirli oranlarda yürürlükte kalmaya devam etmekteydi. Süreç aynı zamanda iki ülke arasında DTÖ'de de bir süredir değişik panellerde ve müzakerelerde değerlendiriliyordu. Gelinen aşamada, ABD ile yürütülen ve olumlu ilerleyen müzakereler ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamındaki danışmalar ve panel raporları çerçevesindeki istişareler neticesinde, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler sona erdirilmiştir"

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Ekonomi
İthal otomobillere yüzde 30'a varan ek vergi!
İthal otomobillere yüzde 30'a varan ek vergi!
Zelenskiy: Önümüzdeki hafta çok kritik
Zelenskiy: Önümüzdeki hafta çok kritik