ABD menşeli bazı ürünlerde ek vergiler kaldırıldı

2018 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanması Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırıldı.

Kararın, 1567 sayılı Kanunun 1'inci, 474 sayılı Kanunun 2'nci, 3283 sayılı Kanunun 2'nci, 4458 sayılı Kanunun 16'ncı, 22'nci ve 55'inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince verildiği belirtildi.

TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Yapılan müzakereler sonucu ABD'den yapılan ithalatlarda düzenlemeye gidildiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde: