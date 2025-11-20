İşte Türkiye'nin en pahalı ili: Ev yapacaksan tuğladan yer alacaksan Muğla'dan

Konut fiyatları, bu yıl yatay bir seyir izleyerek artışına devam ediyor. Konut fiyatları, enflasyon karşısında kaybettirse de yıl boyunca yüzde 31-32 seviyelerinde artışlar gösterdi. Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, konut fiyatları ekimde yüzde 1.6, yıllık bazda da yüzde 31.6 yükseldi.

Depremler sonrası artan göçle birlikte konut fiyatlarında yüzde 38,4’lük artışla zirveye çıkan Ankara, metrekare birim fiyatlarına göre sıralama yapıldığında ise ilk sırayı başka şehirlere bırakıyor.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BELLİ OLDU

Merkez Bankası, konut birim metrekare fiyatlarını çeyreklik dönemlerde açıklıyor. Son olarak üçüncü çeyrek (temmuz-eylül) verisi açıklandı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut birim metrekare fiyatı, 42 bin 548 liraya çıktı. Başka bir deyişle, 100 metrekare bir dairenin ortalama fiyatı 4.2 milyon liraya yükseldi. Birim metrekare fiyatı ilk çeyrekte 37 bin 687 lira, ikinci çeyrekte 39 bin 697 liraydı.

Yüzyılın konut projesinde vatandaşın 5 milyarı buhar oldu! Ev hayali kuranların birikimi 'damla damla' eridi

MUĞLA ZİRVEDE

Muğla, 81 il arasında en yüksek metrekare birim fiyatına sahip şehir olurken, pandemi sonrası artan yazlık talebi ve Bodrum’un uluslararası bir destinasyona dönüşmesiyle birlikte kentte metrekare fiyatı 74 bin 391 liraya kadar yükseldi. Ancak ikinci çeyreğe göre gerileme görüldü. İkinci çeyrekte Muğla’da birim fiyat 79 bin 77 liraya kadar çıkmıştı. Üçüncü çeyrekte birim fiyatların gerilediği tek il Muğla oldu.

MUĞLA'YI İSTANBUL TAKİP ETTİ

Listede Muğla’yı İstanbul takip ederken, metrekare fiyatlarının 68 bin 722 liraya çıktığı kentte 100 metrekarelik bir dairenin ortalama değeri 6.8 milyon liraya ulaşıyor.

İstanbul’un ardından 48 bin 203 lirayla Antalya, 47 bin 50 lirayla İzmir gelirken; Çanakkale 44 bin 595 lira, Aydın ise 43 bin 482 liralık birim fiyatlarıyla Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor.

Yabancının konut tercihi değişti: En çok konut alınan 10 il belli oldu

AĞRI SON SIRADA YER ALDI

Fiyat artış oranında zirvede olan Ankara, Türkiye ortalamasının altında birim metrekare fiyatına sahip. Ankara 38 bin 562 lira ile 10’uncu sırada bulunuyor. Yine fiyat artış oranlarında üst sıralarda olan iller, metrekare fiyatında sonlarda yer alıyor.

Listenin son sırasında 17 bin 442 lira ile Ağrı var. Yani Ağrı’da 100 metrekare bir konutun ortalama fiyatı 1.7 milyon lira. Mardin, Adıyaman, Malatya ve Kilis de listede son sıraları paylaşıyor. Ancak bu illerin yer aldığı bölgeler yüzde 35.3 fiyat artış oranı ile Ankara’dan sonra geliyor.