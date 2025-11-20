İstanbul'u solladı! İşte yabancıların en çok tapu aldığı şehir

İstanbul'u solladı! İşte yabancıların en çok tapu aldığı şehir
Türkiye genelinde 56 milyon 444 bin 163 kişinin adına tapu kaydı bulunuyor, bu da ülkede nüfusun önemli bir bölümünün en az bir taşınmazın sahibi olduğunu gösteriyor.

Türkiye'nin taşınmaz envanteri, son yıllarda yürütülen dijitalleşme çalışmaları ve kentsel dönüşüm uygulamalarıyla birlikte hızla büyüyor.

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve web Tapu uygulamalarıyla vatandaşlar, taşınmazlarına ait bilgilere internet üzerinden erişebiliyor, satış ve yetkilendirme işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirebiliyor. Böylece hem işlem süresi kısalıyor hem de vatandaşların kamu hizmetlerine erişimi kolaylaşıyor.

TÜRKİYE’DE PARSEL VE BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bilgi sistemleri sayesinde de mülkiyet kayıtları artık çok daha hızlı, güvenli ve şeffaf şekilde yönetiliyor.

Bu kapsamdaki verilere göre, ülke genelinde 59 milyon 374 bin 687 parsel ve tapuda kayıtlı 24 milyon 964 bin 185 bağımsız bölüm bulunuyor.

EN FAZLA YABANCI MÜLKİYETİ OLAN İLLER

Öte yandan, Türkiye'de yabancı gerçek kişilere ait taşınmaz sayısı 341 bin 470'e ulaştı. En fazla yabancı mülkiyeti, Antalya, İstanbul, Muğla, Mersin, Aydın ve Ankara illerinde bulunuyor.

Yabancıların gayrimenkul alımlarında genellikle konut ve turizm amaçlı taşınmazlar öne çıkıyor.

Kaynak:AA

