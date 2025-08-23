İstanbul'da evlenebilene aşk olsun! Gereken para şoke etti

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın 2025 hesabı, evlilik hazırlıklarının bütçeyi daha da zorladığını gösterdi.

Salon düğününün ortalama maliyeti 589 bin 405 TL’den 850 bin 095 TL’ye çıkarak yüzde 44,2 arttı. Kır düğününün ortalaması ise 754 bin 405 TL’den 981 bin 895 TL’ye yükselip yüzde 30,2 artış kaydetti.

KINA, NİŞAN, TAKI VE BALAYI DAHİL DEĞİL!

Bu hesaplamalara kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dâhil edilmedi.

Rapor, artışın en çok barınma, çeyiz ve düğün mekânı kalemlerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

Kiralık ev, depozito ve emlak komisyonu dahil toplam maliyet 2024’te 96 bin 424 TL iken 2025’te 135 bin 628 TL’ye çıktı; artış oranı yüzde 40,7 oldu. Çeyiz kalemi (ev gereçleri, elektronik, mutfak ve tekstil) 170 bin 099 TL’den 253 bin 892 TL’ye yükseldi ve yüzde 49,3 arttı.

Beyaz eşya harcaması 2025’te yüzde 36,1 artışla 142 bin 870 TL’ye ulaştı. Mobilya masrafı 147 bin 875 TL’den 185 BİN905 TL’ye çıktı; yıllık artış yüzde 25,7 olarak hesaplandı.

Düğün mekânı kiralarında sert yükseliş dikkat çekti. Salon kirası ortalaması 70 bin TL’den 131 bin 800 TL’ye çıkarak yüzde 88,3 arttı. Kır düğünü mekân kirası ise 235 bin TL’den 263 bin 600 TL’ye yükseldi; artış oranı yüzde 12,2’de kaldı.

EVLENENE AŞK OLSUN

Sonuç olarak, yeni ev kurup düğün yapacak çiftler için 2025’te ortalama maliyet, salon düğününde 850 bin 095 TL, kır düğününde 981bin 895 TL seviyesine geldi.