İstanbul'da dev POS vurgunu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dağ Grup çatısı altında faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Savcılık, yasa dışı yollarla 1 milyar 300 milyon liradan fazla gelir elde ettiği tespit edilen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

47 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ ORTAYA ÇIKTI

Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri ve kamera kayıtlarından elde edilen deliller incelendi.

Şüphelilerin, başta Libya olmak üzere çeşitli ülkelerle yapılan para transferlerini kontrol altına aldığı ve farklı ödeme sistemleri üzerinden yasa dışı işlemler yürüttüğü belirlendi.

Yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen banka kartlarını POS cihazlarında sahte işlemler için kullanan zanlıların, 47 milyar lirayı aşan işlem hacminden komisyon geliri elde ettiği ve toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

SUÇ GELİRİNİ AKLAMAK İÇİN “TİCARİ GÖRÜNÜM” YARATILDI

Elde edilen paraların şirketler üzerinden “fatura kesme” ve “defter kaydı” gibi yöntemlerle ticari kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı anlaşıldı. Savcılık, bu yöntemlerle suç gelirlerinin sistematik biçimde aklandığını belirtti.

255 TAŞINMAZ VE 60 ARACA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması, ev ve iş yerlerinde arama yapılması, dijital materyal ve belgelere el konulması işlemlerini sürdürüyor.

Savcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliği, şüphelilere ait 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto varlıklara da el konulmasına karar verdi.