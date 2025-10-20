İslam Memiş düşüşü açıkladı: O günü bekleyin

İslam Memiş düşüşü açıkladı: O günü bekleyin
Yayınlanma:
Altın fiyatlarında olağan dışı rekor serisi ile piyasalar alt üst olurken öngörüde bulunmak da giderek güçleşiyor. Alım satım yapacaklar ise bu atmosferde uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor.

Altın fiyatlarında yaşanan rekor serisi ve güçlü ralliler, olağan dışı hareketler olarak yorumlanırken, öngörünün de zayıfladığı bir dönem yaşanıyor.

Küresel gerilim süreçlerinde güvenli liman konumunu güçlendiren altında, Gazze'de yaşanan ataşkes bile tansiyonu düşüremedi.

Altın göreni şok etti: Saatler içerisinde 200 lira birden fırladıAltın göreni şok etti: Saatler içerisinde 200 lira birden fırladı

Yükseliş trendinde alım satım yapacaklara, uzmanlar geri çekildiği an alım yapılabileceğini söylese de fiyatlarda düşüş çok sınırlı gerçekleşiyor.

"GERİ ÇEKİLME YAŞANABİLİR"

Finans ve piyasa analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, teknik açıdan piyasanın bir düzeltmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, kısa vadede geri çekilme yaşanabileceğini söyledi.

“PİYASA TEKNİK DÜZELTMEYE HAZIRLANIYOR”

2021/12/14/altin.jpg

YouTube yayınında değerlendirmelerde bulunan Memiş, altın fiyatlarında bir süredir devam eden yükselişin ardından teknik bir düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Altın yeniden yükselişe geçtiAltın yeniden yükselişe geçti

Memiş, “Bu düzeltme bir hafta sonra da olabilir, bir ay sonra da... Ancak mutlaka bir geri çekilme göreceğiz. Elinde altın bulunduranlar panik yapmamalı, soğukkanlı davranmalı” dedi.

“FAİZ KARARI VE ABD VERİLERİ PİYASALARI ETKİLEYECEK”

2021/12/07/dolar-altin-kazanc.jpg

İslam Memiş, perşembe günü açıklanacak faiz kararı ve ABD verilerine dikkat çekerek, haftayı “perşembeden önce” ve “perşembeden sonra” olarak ikiye ayırmak gerektiğini söyledi.

Uzman açıkladı: Altında yükseliş balon mu?Uzman açıkladı: Altında yükseliş balon mu?

Memiş, bu gelişmelerin döviz kurlarında volatiliteyi artırabileceğini belirtti. Ayrıca, “Dış politikada ABD ve İsrail’in Ortadoğu açıklamaları devam edecek. Jeopolitik gerilimle piyasayı manipüle etmeyi sürdürebilirler” ifadelerini kullandı.

*Yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Ekonomi
Köprü ve otoyollarına bütçe garantisi! 101,6 milyar!
Köprü ve otoyollarına bütçe garantisi! 101,6 milyar!
ABD-Çin arasında teknoloji yarışı: Çıkarılabilir ekrana sahip ilk dizüstü bilgisayarın satışları başladı
ABD-Çin arasında teknoloji yarışı: Çıkarılabilir ekrana sahip ilk dizüstü bilgisayarın satışları başladı