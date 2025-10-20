İslam Memiş düşüşü açıkladı: O günü bekleyin

Altın fiyatlarında yaşanan rekor serisi ve güçlü ralliler, olağan dışı hareketler olarak yorumlanırken, öngörünün de zayıfladığı bir dönem yaşanıyor.

Küresel gerilim süreçlerinde güvenli liman konumunu güçlendiren altında, Gazze'de yaşanan ataşkes bile tansiyonu düşüremedi.

Yükseliş trendinde alım satım yapacaklara, uzmanlar geri çekildiği an alım yapılabileceğini söylese de fiyatlarda düşüş çok sınırlı gerçekleşiyor.

"GERİ ÇEKİLME YAŞANABİLİR"

Finans ve piyasa analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, teknik açıdan piyasanın bir düzeltmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, kısa vadede geri çekilme yaşanabileceğini söyledi.

“PİYASA TEKNİK DÜZELTMEYE HAZIRLANIYOR”

YouTube yayınında değerlendirmelerde bulunan Memiş, altın fiyatlarında bir süredir devam eden yükselişin ardından teknik bir düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Memiş, “Bu düzeltme bir hafta sonra da olabilir, bir ay sonra da... Ancak mutlaka bir geri çekilme göreceğiz. Elinde altın bulunduranlar panik yapmamalı, soğukkanlı davranmalı” dedi.

“FAİZ KARARI VE ABD VERİLERİ PİYASALARI ETKİLEYECEK”

İslam Memiş, perşembe günü açıklanacak faiz kararı ve ABD verilerine dikkat çekerek, haftayı “perşembeden önce” ve “perşembeden sonra” olarak ikiye ayırmak gerektiğini söyledi.

Memiş, bu gelişmelerin döviz kurlarında volatiliteyi artırabileceğini belirtti. Ayrıca, “Dış politikada ABD ve İsrail’in Ortadoğu açıklamaları devam edecek. Jeopolitik gerilimle piyasayı manipüle etmeyi sürdürebilirler” ifadelerini kullandı.

