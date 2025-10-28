İslam Memiş altın için gün verdi: Yükseliş olur!

Tarihi rekorlarla adından söz ettiren altın fiyatlarında gerileme sert oldu. Haftaya düzeltme ile başlayan altında dünden bugüne büyük düşüş yaşandı.

Küresel piyasalar, özellikle altın fiyatlarının rotası ile ilgili ABD'den gelecek olan enflasyon verisine odaklanmıştı. Geçtiğimiz haftanın son günü açıklanan ABD enflasyonu tahminlerin altında geldi. Böylece Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisi yükseldi.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİ

Enflasyon verisi sonrası altın fiyatlarındaki düşüş sınırlandı. Beklenen düzeltme seviyesine gerilemedi ancak ABD-Çin görüşmeleri rüzgarı tersine çevirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Cinping arasındaki görüşme sonrası, iki ülke arasındaki ticari gerilime dair olumlu bir hava ortaya çıktı. Bu olumlu hava ise güvenli liman ihtiyacını azaltarak altın fiyatlarının aşağı çekilmesini sağladı.

Uzun süredir rekor kıran ve yüksek seyreden altında alım fırsatı için uzmanlar düzeltme noktalarına dikkat çekiyordu.

Para ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, haftalık piyasa değerlendirmesinde yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. “Paranın Şifresi” adlı programında konuşan Memiş, bu haftanın seyrinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına bağlı olacağını belirtti.

FAİZ KARARI SONRASI ALTININ YÖNÜ

Eylül ayını “stresli ve manipülasyon dolu bir ay” olarak nitelendiren Memiş, yatırımcılara haftayı iki bölümde değerlendirmeleri gerektiğini söyledi:

“Çarşamba akşamı Fed’in faiz kararı açıklanacak. 25 baz puanlık bir indirim bekleniyor. Bu karara kadar dolar karşısındaki tüm varlıklarda yatay ya da hafif geri çekilmeler görülebilir. Ancak karar sonrası yön yukarı dönecektir.”

Memiş, Türkiye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çarşamba günü piyasaların kapalı olacağını hatırlatarak yatırımcıların bu durumu göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.

PİYASALAR İÇİN KİLİT SEVİYELER

Borsa İstanbul: 10.941 puandan kapanan endekste düşüşlerin alım fırsatı olabileceğini belirten Memiş, Kasım ayında yükseliş trendi beklediğini ifade etti.

Dolar/TL: Kurun 42 lira seviyesinde dengelendiğini ve kısa vadede bu seviyenin korunacağını söyledi.

Altın: Ons altında 3.800 dolar, gram altında ise 5.800–5.900 TL aralığının kritik destek bölgesi olduğuna dikkat çekti.

Gümüş: 47 doların altında alım fırsatları bulunduğunu ifade etti.

Bitcoin: 120.000 dolar seviyesinin aşılması halinde 135.000 dolara kadar bir yükseliş beklediğini, ancak mevcut fiyatların “kendisi için tatmin edici olmadığını” dile getirdi.

“ABD-ÇİN GERİLİMİ BİTMEYECEK”

ABD ve Çin liderlerinin 30 Ekim’deki görüşmesine de değinen Memiş, “Bu görüşmeden umutlu değilim. Trump yönetimi sürdükçe ticaret savaşları sona ermez” dedi.

Haftanın genelinde temkinli ve kademeli alım yapılması gerektiğini vurgulayan ekonomist, “Bu hafta manipülasyon değil, fırsat haftası olabilir” ifadelerini kullandı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KRİTİK

Memiş sosyal medya hesabından da şu uyarıda bulundu: