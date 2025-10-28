Altında ibre sert döndü: Bir günde 200 liraya yakın düştü

Tarihi rekorlarla adından söz ettiren altın fiyatlarında gerileme sert oldu. Haftaya düzeltme ile başlayan altında düşüş ise ralliler kadar yoğun oldu.

Kritik ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları ne kadar oldu?

Küresel piyasalar, özellikle altın fiyatlarının rotası ile ilgili ABD'den gelecek olan enflasyon verisine odaklanmıştı. Geçtiğimiz haftanın son günü açıklanan ABD enflasyonu tahminlerin altında geldi. Böylece Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisi yükseldi.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİ

Enflasyon verisi sonrası altın fiyatlarındaki düşüş sınırlandı. Beklenen düzeltme seviyesine gerilemedi ancak ABD-Çin görüşmeleri rüzgarı tersine çevirdi.

Altın neden yükseldi? BoFA verilerinde ortaya çıktı: 50 milyarlık rekor giriş!

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Cinping arasındaki görüşme sonrası, iki ülke arasındaki ticari gerilime dair olumlu bir hava ortaya çıktı. Bu olumlu hava ise güvenli liman ihtiyacını azaltarak altın fiyatlarının aşağı çekilmesini sağladı.

Uzun süredir rekor kıran ve yüksek seyreden altında alım fırsatı için uzmanlar düzeltme noktalarına dikkat çekiyordu.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın yeni haftaya düşüşle başladı. Haftanın ikinci gününde ise düşüş sert oldu. İşte 28 Ekim 2025'e ait altın fiyatları...

Gram altın

5.342,76

5.343,67

22 Ayar Bilezik

5.135,27

5.195,49

Altın (ONS)

3.955,75

3.956,28

Altın ($/kg)

126.697,00

126.718,00

Cumhuriyet Altını

36.589,00

37.031,00

Yarım Altın

18.351,00

18.589,00

Çeyrek Altın

9.175,00

9.300,00

Reşat Altını

36.621,47

37.063,95

22 Ayar Altın TL/Gr

5.120,51

5.380,94

Gremse Altın

91.228,30

93.337,31

Tam Altın

36.491,32

37.220,75