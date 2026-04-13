İran tüm dünyayı böyle tehdit etti: Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın

Yayınlanma:
ABD’nin deniz ablukasına cevap veren İran Meclis Başkanı Galibaf, "Sözde abluka başladığında, o 4-5 dolarlık benzin fiyatları sizin için bir hayal olacak" dedi.

Dünya ekonomisi bugün Türkiye saati ile 17:00’ye kilitlendi. ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM), Başkan Trump’ın talimatıyla İran limanlarına yönelik başlatacağı "kapsamlı deniz ablukası", enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı.

GALİBAF’TAN 'BEYAZ SARAY'LI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğrudan ABD’deki hayat pahalılığına ve enerji maliyetlerine atıfta bulundu.

"MUMLA ARAYACAKLAR"

Galibaf, Washington’daki benzin istasyonlarını gösteren bir uygulama ekran görüntüsüyle birlikte şu uyarıyı yaptı:

"Şu an pompaya yansıyan fiyatların tadını çıkarın. Bu sözde abluka devreye girdiğinde, değil bu fiyatları bulmak; o 4-5 dolarlık benzini bile mumla arayacak, o günleri özleyeceksiniz."

Bu tehdit direkt ABD'ye de olsa tüm dünyayı doğrudan etkiliyor. Savaş başladığından bu yana dünya genelinde enerji fiyatları fırlarken bu tehdit endişeleri arttırdı.

KRİTİK SAAT 17:00: ABLUKANIN DETAYLARI

CENTCOM tarafından koordine edilen ve bugün başlayacak olan uygulamanın çerçevesi oldukça sert olarak açıklandı.

Basra Körfezi ve Umman Körfezi dahil tüm İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm ulusların gemileri kapsayacak.

ABD, İran dışındaki limanlara giden ticari gemilerin geçişini engellemeyeceğini söylese de, bölgedeki tüm gemilerin ABD Deniz Kuvvetleri ile iletişim kurmasını "zorunlu tavsiye" olarak bildirdi.

Küresel petrolün beşte birinin geçtiği bu noktadaki her askeri sürtüşme, sigorta ve navlun maliyetlerini katlıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
Abluka sürerken piyasalar yükseldi: Petrol de arttı
ABD-İran anlaşamadı: Piyasalar sarsıldı
Merkez Bankası rekor zarar açıkladı, usta ekonomist nedenini söyledi