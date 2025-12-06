İplik ithalatına esneklik getirildi

Sanayicinin girdi maliyetlerini doğrudan etkileyen ithalat rejiminde yeni bir perde açıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, bazı naylon ve poliamid iplik türlerinin ithalatında uygulanan korunma önlemlerinden muafiyet sağlamak üzere açılan tarife kontenjanının kurallarını belirledi.

DÖNEMLİK KOTA 2 BİN 986 TON

Tebliğe göre, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için toplam tarife kontenjanı miktarı 2 bin 986 ton olarak saptandı. Ancak bu pasta, ülkeler arasında paylaştırılacak. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli ürünler için bir dönemde verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 995 tonu aşamayacak.

"ÖNCE GELEN ALIR" SİSTEMİ

Tekstil patronları neden bir bir göçüyor? Sömürünün yeni adresi: Mısır

Kontenjan dağıtımında "beyanname sırasına göre tahsis" yöntemi benimsenecek. Gümrük idareleri, beyannamenin tescil sırasına göre firmalara kota verecek. Mükelleflerin, tescil aşamasında ilgili muafiyet kodunu seçmesi gerekecek.

FİRMALARA SIKI TAKİP: 30 GÜN YASAĞI

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise firmalara getirilen kısıtlamalar oldu. Her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarı 15 tonla sınırlandırıldı.

Türkiye'nin tekstil krizi The Economist'in gündeminde! Daralmıyor, çöküyor!

Daha da önemlisi, ithalatçı firmalar kontenjan kullandıktan sonra hemen tekrar başvuru yapamayacak. Beyanname tescil tarihini takip eden 30 gün boyunca aynı firmanın yeniden kontenjandan yararlanmasına izin verilmeyecek.

Bakanlık, tarife kontenjanlarının güncel kullanım durumuna ilişkin verileri, resmi internet sitesindeki "e-İşlemler" sayfası üzerinden şeffaf bir şekilde ilan edecek.