iPhone 17 için sıraya girdiler ama bizde öyle olmadı...

Apple’ın heyecanla beklenen yeni modeli iPhone 17, 19 Eylül itibarıyla birçok ülkede eş zamanlı olarak satışa sunuldu. ABD ve Hindistan'da kullanıcılar mağazalara akın ederken, Türkiye’de geçtiğimiz yılların aksine mağaza önlerinde beklenen kalabalık oluşmadı.

iPHONE 17’NİN FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Apple, bu yıl piyasaya sürdüğü iPhone 17 Pro modelinde daha yüksek dahili depolama kapasitesi sunarken, başlangıç fiyatı olarak 1.099 doları belirledi. Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 16 Pro, 999 dolardan satışa çıkmıştı. Yani yeni model, önceki nesle göre 100 dolarlık bir fiyat artışıyla geldi.

TÜRKİYE'DE MAĞAZA ÖNLERİ BOŞ KALDI

Geçen yıl iPhone 16'nın satışa çıktığı günlerde Türkiye'deki Apple mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Dünya'da yer alan habere göre bu yıl, aynı ilgi gözlenmedi. İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki Apple mağazasında sabah saatlerinde hareketlilik oldukça düşük seviyede kaldı. Cihazın yüksek döviz kuru nedeniyle Türkiye fiyatlarının erişilebilir olmaması, bu durumu etkileyen başlıca faktör olarak değerlendiriliyor.

NEW YORK’TA YOĞUNLUK, HİNDİSTAN’DA KAVGA

ABD'de ise New York Grand Central Apple mağazası, iPhone 17’nin satışının başladığı gün yoğun ilgiyle karşılaştı. Ön sipariş veren kullanıcılar, sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Apple tutkunları saatlerce bekleyerek cihazlarına kavuştu.

Hindistan’da ise satış günü gergin anlar yaşandı. Mumbai’deki bir Apple mağazası önünde sabaha karşı toplanan kalabalık arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü atışma, fiziksel kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu olayda, mağaza güvenliği yetersiz kalınca polis müdahalesi gerekti.