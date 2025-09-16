Apple yeni güncellemesi iOS 26'yı duyurdu: İşte iPhone'lara gelen yeni özellikler

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da iPhone kullanıcılarını heyecanlandıran yeni bir güncellemeyi duyurdu. iOS 26, hem tasarım dili hem de yapay zeka destekli özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yeni güncellemenin en büyük farkı, Apple’ın “Liquid Glass” adını verdiği modern ve dinamik tasarım anlayışı. Bunun yanı sıra Apple Intelligence çatısı altında gelen çeviri, özetleme ve özel emoji oluşturma gibi yapay zeka işlevleri de öne çıkıyor.

ÖNE ÇIKAN 14 YENİLİK

Alarm erteleme süresi – Yıllardır sabit olan 9 dakikalık erteleme süresi artık değiştirilebiliyor. Kullanıcılar 1 ile 15 dakika arasında seçim yapabiliyor.

Haritalar otomatik kaydetme – Ziyaret edilen yerler cihazda otomatik kaydediliyor. Böylece tatilde gidilen restoran ya da hafta sonu yapılan rota kolayca hatırlanabiliyor.

Adaptif güç modu – Şarja takıldığında pilin yüzde 80 ya da 100’e ulaşma süresi gösteriliyor. Telefon, duruma göre performansını ve arka plan işlemlerini optimize ediyor.

Fotoğraflarda 3D sahneler – “Spatial Scenes” özelliğiyle kareler 3D benzeri bir derinlik kazanıyor.

Ekran görüntülerinde yapay zekâ – Görsellerdeki tarihleri takvime ekleme, ürünleri alışverişte bulma veya ChatGPT ve Google Görsel Arama’ya gönderme gibi seçenekler ekleniyor.

Şarkı sözü çevirisi – Apple Music, şarkı sözlerini gerçek zamanlı çevirerek müzikle eş zamanlı ekrana getiriyor.

Arama filtresi – Tanımadığınız numaraların arama içerikleri ekranda yazılı döküm olarak görünüyor.

AirPods ile fotoğraf çekme – AirPods, kamera için uzaktan kumanda işlevi görüyor.

PDF düzenleme – iPhone’a gelen “Preview” uygulaması sayesinde PDF üzerinde not alma, imza atma ve sayfa düzenleme mümkün oluyor.

Ortadan kaydırma – Safari, Mail ve Ayarlar gibi uygulamalarda ortadan kaydırarak geri dönme özelliği geliyor.

İnternetsiz hava durumu – Bağlantı olmasa bile uydu üzerinden sıcaklık ve yağış ihtimali gibi temel veriler gösteriliyor.

Lens temizleme uyarısı – Kamera, lensin kirli ya da buğulu olduğunu algıladığında kullanıcıyı uyarıyor.

HDR ekran görüntüleri – Artık ekran görüntüleri HDR kalitesinde kaydediliyor.

Metin seçimi – Uzun bir mesajın yalnızca belirli kısmı seçilebiliyor. Sohbetlere özel arka plan ekleme özelliği de geliyor.