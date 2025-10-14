IMF'den Türkiye ekonomisi tahmini

IMF'den Türkiye ekonomisi tahmini
Yayınlanma:
IMF küresel ekonomik büyüme tahminini değiştirdi. Türkiye ekonomisne ilişkin de büyüme tahminini değiştirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekim 2025 tarihli Dünya Ekonomik Görünüm Raporunda küresel büyüme tahminini bu yıl için %3’ten %3,2’ye çıkardı. Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisi de yukarı yönlü revize edildi.

KÜRESEL EKONOMİDE BEKLENTİLER SINIRLI AMA POZİTİF

“Küresel Ekonomi Değişim İçinde, Beklentiler Sönük Kalmaya Devam Ediyor” başlıklı raporda IMF, 2024’teki %3,3’lük küresel büyümenin 2025’te %3,2’ye, 2026’da ise %3,1’e gerilemesini öngördü.
Temmuz tahminlerine göre yukarı yönlü revizyon yapılırken, 2026 yılı için beklenti sabit tutuldu.

Raporda, korumacı ticaret politikaları, enflasyondaki belirsizlikler ve jeopolitik risklerin küresel görünüm üzerinde baskı yaratmaya devam ettiği vurgulandı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME TAHMİNLERİ ARTIRILDI

2023/08/26/ekonomist-53-5b4d78a517214a.webp

IMF, Türkiye ekonomisine yönelik tahminlerini de güncelledi. Buna göre,

2025 yılı büyüme tahmini %3’ten %3,5’e,

2026 yılı tahmini ise %3,3’ten %3,7’ye çıkarıldı.

Fon, Türkiye için ortalama enflasyon beklentisini bu yıl %34,9, gelecek yıl ise %24,7 olarak belirledi. İşsizlik oranı tahminleri ise her iki yıl için %8,3 seviyesinde sabit kaldı.

ABD VE AVRUPA’DA SINIRLI ARTIŞLAR

Raporda, ABD ekonomisinin bu yıl %2, gelecek yıl %2,1 büyümesinin beklendiği, Avro Bölgesi içinse bu yıl %1,2, 2026’da %1,1 büyüme öngörüldüğü belirtildi.

Almanya: Bu yıl %0,2, gelecek yıl %0,9

Fransa: Bu yıl %0,7, gelecek yıl %0,9

İtalya: Bu yıl %0,5, gelecek yıl %0,8

İspanya: Bu yıl %2,9, gelecek yıl %2

İngiltere: Bu yıl %1,3, gelecek yıl %1,3

Japonya: Bu yıl %1,1, gelecek yıl %0,6 büyüme öngörülüyor.

ÇİN VE HİNDİSTAN BÜYÜMEDE LOKOMOTİF ROLÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Yükselen piyasalarda Çin ekonomisinin bu yıl %4,8, gelecek yıl %4,2 büyümesi bekleniyor. Hindistan için bu yılki tahmin %6,6’ya yükseltilirken, gelecek yıl için %6,2’ye çekildi.

Rusya ekonomisinin ise bu yıl %0,6 büyümesi, 2026’da ise %1 seviyesinde kalması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
