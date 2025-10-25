IMF raporu: Hindistan Çin'i geride bırakacak!

Yayınlanma:
IMF raporunda, Hindistan ekonomisinin büyüme hızının Çin'i geçeceği ifade edildi.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Hindistan’ın önümüzdeki dönemde dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomileri arasında yer alacağını ortaya koydu. Güçlü iç talep ve ilk çeyrekteki performans, bu yükselişte belirleyici oldu. Rapora göre Çin’in büyüme oranı yüzde 4,8’de kalacak.

HİNDİSTAN’IN BÜYÜMESİ ÇİN’İ AŞACAK

2023/07/11/hindistan1.jpg

IMF tahminlerine göre Hindistan ekonomisi 2025-2026 döneminde yüzde 6,6 büyüyecek. Bu oran, ülkeyi “yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler” içinde en hızlı büyüyen ülke konumuna taşıyor. Aynı dönemde Çin ekonomisinin büyüme oranının yüzde 4,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

TARİFELERİN ETKİSİ SINIRLI KALDI

Goldman Sachs Türkiye ekonomisi için iyi haberi vermedi: Kuşkular sürüyorGoldman Sachs Türkiye ekonomisi için iyi haberi vermedi: Kuşkular sürüyor

Raporda, büyüme tahminindeki artışın özellikle yılın ilk çeyreğinde gözlenen güçlü ekonomik performanstan kaynaklandığı belirtildi. ABD’nin Hindistan mallarına uyguladığı tarifelerin etkisinin ise beklenenden daha sınırlı olduğu ifade edildi.

2026’DA HAFİF YAVAŞLAMA BEKLENİYOR

2023/07/11/hindistan3.jpg

IMF, Hindistan’ın 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 6,2’ye revize etti. Bu düşüşün, ilk çeyrek performansının etkisinin zamanla azalmasından kaynaklanacağı açıklandı.

KÜRESEL EKONOMİDE DÜŞÜK BÜYÜME BEKLENTİSİ

Raporda, küresel ekonomik büyümenin 2025’te yüzde 3,2, 2026’da ise yüzde 3,1 seviyesinde kalacağı öngörüldü. IMF, dünya genelinde enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ancak bu sürecin ülkeden ülkeye farklılık göstereceğini de vurguladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

