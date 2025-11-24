İmalat sanayisinde kapasite kullanımı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan veriler, imalat sanayisinin üretim potansiyelindeki son durumu ortaya koydu. Kasım ayında kapasite kullanım oranlarında, bir önceki aya kıyasla kısıtlı da olsa yukarı yönlü bir hareketlilik gözlemlendi.

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı belli oldu

Merkez Bankası'nın Kasım 2025 İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına yansıyan rakamlar, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranının (KKO-MA) yüzde 74,1 seviyesine çıktığını gösterdi. Bu oran, bir önceki aya göre 0,1 puanlık bir artışa tekabül ediyor. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerde ise 0,2 puanlık bir yükselişle yüzde 74,4 seviyesi kaydedildi.

TÜTÜN VE KAĞIT SANAYİSİ ZİRVEDE

Sektörel bazda yapılan incelemede, kapasitelerin en verimli kullanıldığı alan yüzde 85,2'lik oranla tütün ürünleri oldu. Bu sektörü yüzde 84,4 ile ağaç ürünleri ve yüzde 84,0 ile kağıt sanayisi takip etti. Listenin son sırasında ise yüzde 62,6'lık kullanım oranıyla deri sektörü yer aldı.

ARA MALLARINDAKİ ORAN DİKKAT ÇEKTİ

Mal gruplarına göre dağılım incelendiğinde ise ara mallarında yüzde 75,2'lik bir kullanım oranı göze çarptı. Diğer kalemlerde ise oranlar şöyle şekillendi: Dayanıksız tüketim malları yüzde 72,4, tüketim malları yüzde 71,9, yatırım malları yüzde 71,8 ve dayanıklı tüketim malları yüzde 69,9.