İmalat sanayide kapasite kullanım oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ekim ayına ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,2 seviyesine çıktı.

1828 İŞ YERİ ANKETE KATILDI

Ekim ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.828 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi’ne verdiği yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise 0,2 puanlık artışla yüzde 74 olarak ölçüldü.

İmalat sanayi yeniden daraldı

Söz konusu veriler üretim tarafında ılımlı bir toparlanmaya işaret etse de henüz güçlü bir üretim veya yatırım dalgası başlamış değil. Sanayide özellikle finansman sıkıntısı ise sürüyor. Yüksek faiz ise üreticilerin temel şikayetleri arasında olmayı sürdürüyor.