İhracatta miktar düştü fiyat arttı

İhracatta miktar düştü fiyat arttı
TÜİK verilerine göre Türkiye, şubat ayında dış pazarlara miktar olarak yüzde 10 daha az mal satabildi. İhracatın değerini yükselten ise üretim artışı değil, küresel enflasyon ve artan maliyetler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuna duyurulan Şubat 2026 dönemine ait dış ticaret endeksleri, Türkiye'nin dış satımındaki farklılaşmayı ortaya koydu.

İHRACATTA MİKTAR SERT DÜŞTÜ

İhracat birim değer endeksi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,7 oranında bir yükseliş sergiledi. Bu artış; gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 12,5, yakıt hariç ham maddelerde yüzde 9,7 ve imalat sanayinde yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

Ancak halkın asıl odaklanması gereken veri olan ihracat miktar endeksi, aynı süreçte yüzde 10,1 oranında geriledi. En dikkat çekici kayıp yüzde 35,6 ile yakıt grubunda yaşanırken; halkın temel tüketim maddelerini içeren gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 13,9, ham maddelerde yüzde 8,7 ve imalat sanayinde yüzde 7,0’lık bir düşüş kaydedildi.

İTHALATTA İMALAT SANAYİ ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

İthalat tarafında ise birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 5,0 oranında arttı. İmalat sanayinde yüzde 7,2 yükseliş görülürken, yakıtlarda yüzde 14,5’lik bir azalış yaşandı.

İthalat miktar endeksi genel olarak yüzde 1,3 gerilese de imalat sanayinde yaşanan yüzde 6,1’lik miktar artışı yaşandı.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE YERİNDE SAYAN TABLO

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istatistikler, ekonomideki durgunluğun sinyalini verdi. İhracat miktar endeksi Ocak ayında 139,0 seviyesindeyken, Şubat ayında yüzde 0,1 azalarak 138,8’e indi. İthalat miktar endeksi ise aynı dönemde yüzde 0,7’lik sınırlı bir artışla 127,9’a çıktı.

DIŞ TİCARET HADDİNDE 'MALİYET' YÜKSELİŞİ

İhracat ve ithalat birim değerlerinin birbirine oranıyla hesaplanan dış ticaret haddi, Şubat 2025’teki 86,4 seviyesinden 6,3 puanlık bir değişimle Şubat 2026’da 92,7’ye yükseldi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Dev banka: Fed desteği altını uçurur!
Dev banka: Fed desteği altını uçurur!
Memur ve emeklilere kritik zam için üç senaryo!
Memur ve emeklilere kritik zam için üç senaryo!
Servet bu şehirde değerlendi
Servet bu şehirde değerlendi