İhracatta miktar düştü fiyat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuna duyurulan Şubat 2026 dönemine ait dış ticaret endeksleri, Türkiye'nin dış satımındaki farklılaşmayı ortaya koydu.

İHRACATTA MİKTAR SERT DÜŞTÜ

İhracat birim değer endeksi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,7 oranında bir yükseliş sergiledi. Bu artış; gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 12,5, yakıt hariç ham maddelerde yüzde 9,7 ve imalat sanayinde yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

Ancak halkın asıl odaklanması gereken veri olan ihracat miktar endeksi, aynı süreçte yüzde 10,1 oranında geriledi. En dikkat çekici kayıp yüzde 35,6 ile yakıt grubunda yaşanırken; halkın temel tüketim maddelerini içeren gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 13,9, ham maddelerde yüzde 8,7 ve imalat sanayinde yüzde 7,0’lık bir düşüş kaydedildi.

İTHALATTA İMALAT SANAYİ ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

İthalat tarafında ise birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 5,0 oranında arttı. İmalat sanayinde yüzde 7,2 yükseliş görülürken, yakıtlarda yüzde 14,5’lik bir azalış yaşandı.

İthalat miktar endeksi genel olarak yüzde 1,3 gerilese de imalat sanayinde yaşanan yüzde 6,1’lik miktar artışı yaşandı.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE YERİNDE SAYAN TABLO

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istatistikler, ekonomideki durgunluğun sinyalini verdi. İhracat miktar endeksi Ocak ayında 139,0 seviyesindeyken, Şubat ayında yüzde 0,1 azalarak 138,8’e indi. İthalat miktar endeksi ise aynı dönemde yüzde 0,7’lik sınırlı bir artışla 127,9’a çıktı.

DIŞ TİCARET HADDİNDE 'MALİYET' YÜKSELİŞİ

İhracat ve ithalat birim değerlerinin birbirine oranıyla hesaplanan dış ticaret haddi, Şubat 2025’teki 86,4 seviyesinden 6,3 puanlık bir değişimle Şubat 2026’da 92,7’ye yükseldi.