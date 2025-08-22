İflas bayrağını çekmişiz: Tarihte böylesi görülmedi

Ekonomik kriz derinleşirken, ülke adeta uçuruma sürükleniyor.

Hem bireylerin hem de şirketlerin nakit akışında zorlandığı verilerle bir kez daha ortaya çıktı. İcra ve iflas başvurularında ciddi artış yaşanıyor.

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin Adalet Bakanlığı'nın güncel verilerinden derlediğine göre, mahkemelerdeki icra-iflas dosya sayısı 20 Ağustos 2025 itibarıyla 24 milyon 441 bine ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Yılbaşından bu yana artan dosya sayısı 2 milyon 185 bine ulaştı.

Adalet Bakanlığı’nın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) verileri, yalnızca 1-20 Ağustos tarihleri arasında 232 bin 155 yeni dosyanın mahkemelere ulaştığını ortaya koyduç Yani, yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan kişi ve kurumlar hukuki yollara gitmiş.

2 BİN LİRANIN ALTI SİLİNMESİNE RAĞMEN SAYI ARTTI

Ekonomi alarm veriyor: 16 bin 582 şirket kapandı

2022 yılında icra dosyası sayısı 23 milyon 229 bine kadar çıkmıştı. Ancak takip masraflarının yüksekliği nedeniyle, 2 bin TL'nin altındaki borçların tasfiyesiyle bu rakam 2023’te 21 milyon 308 bine kadar düşmüştü. Bu gelişme, Eylül 2022’de Cumhurbaşkanı kararı ile “2 bin TL altındaki borçların silinmesi” sonucu olarak gerçekleşmişti. Yaklaşık 10 milyon dosya bu şekilde sistemden çıkarılmıştı.

Ancak ekonomik göstergelerdeki bozulma ve parasal sıkılaşma politikalarının etkisiyle dosya sayısı yeniden yükselişe geçti. 2024 yılı sonunda 22 milyon 256 bine çıkan icra ve iflas dosya sayısı, 2025’in ilk çeyreğinde 729 bin artarak 22 milyon 985 bine ulaştı. Haziran ayı sonunda bu rakam 23 milyon 858 bine kadar çıktı.

Halkı değil şirketleri kurtarmışlar!

Son olarak 20 Ağustos itibarıyla ulaşılan 24 milyon 441 bin dosya seviyesi, sadece borçlular için değil, hukuk sistemi açısından da ciddi bir yük anlamına geliyor. Artan dosya yükü, İcra İflas Kanunu’nun yeniden yazılması sürecini de daha önemli hale getiriyor.