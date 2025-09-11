Huawei, ABD'ye rağmen tam zafer ilan etti

Huawei, ABD'ye rağmen tam zafer ilan etti
Yayınlanma:
Huawei'nin 2025 yılının ilk yarısına ilişkin mali sonuçları, şirket yönetiminin ABD hükümetinin uyguladığı ihracat kısıtlamalarının etkilerine karşı tam bir zafer ilan etmesine neden oldu.

Teknoloji devinin üst düzey bir yöneticisine göre, ithal ikamesindeki başarı, Çin'in yapay zeka kullanımında ABD'yi geride bırakmasına yardımcı olacak. South China Morning Post'un haberine göre;

Huawei Kalite, İş Süreçleri ve BT Yönetimi Yazılım Geliştirme Başkanı Tao Jingwen, kurumsal bir etkinlikte, 2019'dan bu yana kaydedilen ilerlemeye ilişkin cesaret verici değerlendirmelerini paylaştı. Huawei, bu dönemde "ABD'den tamamen bağımsız bir ekosistem yaratmayı" başardı.

Yönetici, Çin'in ekonomik ve endüstriyel büyümesinin, ülkenin yapay zekâ sistemlerini kullanmada ABD'yi geçmesine olanak sağlayacağını söyledi.

HUAWEİ, "ABD'DEN TAMAMEN BAĞIMSIZ" BİR EKOSİSTEM YARATMAYI BAŞARDI

googledan-dikkat-ceken-huawei-aciklamasi.jpg

Huawei, 300 petaflop performans ve 48 TB yüksek verimli bellek sunan CloudMatrix 384 sistemlerini yakın zamanda müşterilerine açtı. Nisan ayında tanıtılan bu sistemler, performans açısından Nvidia'nın NVL72'siyle rekabet ediyor.

Huawei'nin bulut altyapısı, Çin'in kendi Pangu modelleri ve ülke dışında popüler olan DeepSeek de dahil olmak üzere Çin'de geliştirilen birçok önemli dil modeliyle de uyumlu çalışıyor.

Huawei bu hafta, Google Transformer kullanılarak geliştirilen büyük dil modeli işleme sistemi xDeepServe'i tanıttı. Bu sistem, LLM'lerin daha küçük bloklara bölünmesini ve Huawei altyapısında verimli bir şekilde işlenmesini sağlıyor.

ÇİNLİ TEKNOLOJİ DEVİ YAPAY ZEKA ALANINDA LİDERLİK HEDEFLİYOR

Şirket bu hafta ayrıca yeni yüksek hızlı OceanDisk depolama cihazlarını da tanıttı.

Huawei ayrıca, şirketin Ascend hızlandırıcılarıyla kullanım için optimize edilmiş CANN hesaplama mimarisi için geliştirme kitini açık kaynaklı hale getirdi. Bu, Amerikan şirketi Nvidia'nın CUDA ekosistemine bir tür alternatif niteliğinde.

Bu arada Huawei, bulut işinde yeniden yapılandırma yapacağını duyurarak, şirketin ithalat ikamesi alanındaki ara dönem başarılarından tam anlamıyla memnun olmadığını ve bu yönde gelişme arayışını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Ekonomi
Halk hedefe inanmıyor! Enflasyon beklentisi yükseldi
Halk hedefe inanmıyor! Enflasyon beklentisi yükseldi
Larry Ellison, Elon Musk'ı geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi oldu
Larry Ellison, Elon Musk'ı geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi oldu
Yeni Şafak Şimşek mesaisine devam ediyor: Faiz kararına saatler kala faiz mesajını verdi
Yeni Şafak Şimşek mesaisine devam ediyor