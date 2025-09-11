Huawei, ABD'ye rağmen tam zafer ilan etti

Teknoloji devinin üst düzey bir yöneticisine göre, ithal ikamesindeki başarı, Çin'in yapay zeka kullanımında ABD'yi geride bırakmasına yardımcı olacak. South China Morning Post'un haberine göre;

Huawei Kalite, İş Süreçleri ve BT Yönetimi Yazılım Geliştirme Başkanı Tao Jingwen, kurumsal bir etkinlikte, 2019'dan bu yana kaydedilen ilerlemeye ilişkin cesaret verici değerlendirmelerini paylaştı. Huawei, bu dönemde "ABD'den tamamen bağımsız bir ekosistem yaratmayı" başardı.

Yönetici, Çin'in ekonomik ve endüstriyel büyümesinin, ülkenin yapay zekâ sistemlerini kullanmada ABD'yi geçmesine olanak sağlayacağını söyledi.

HUAWEİ, "ABD'DEN TAMAMEN BAĞIMSIZ" BİR EKOSİSTEM YARATMAYI BAŞARDI

Huawei, 300 petaflop performans ve 48 TB yüksek verimli bellek sunan CloudMatrix 384 sistemlerini yakın zamanda müşterilerine açtı. Nisan ayında tanıtılan bu sistemler, performans açısından Nvidia'nın NVL72'siyle rekabet ediyor.

Huawei'nin bulut altyapısı, Çin'in kendi Pangu modelleri ve ülke dışında popüler olan DeepSeek de dahil olmak üzere Çin'de geliştirilen birçok önemli dil modeliyle de uyumlu çalışıyor.

Huawei bu hafta, Google Transformer kullanılarak geliştirilen büyük dil modeli işleme sistemi xDeepServe'i tanıttı. Bu sistem, LLM'lerin daha küçük bloklara bölünmesini ve Huawei altyapısında verimli bir şekilde işlenmesini sağlıyor.

ÇİNLİ TEKNOLOJİ DEVİ YAPAY ZEKA ALANINDA LİDERLİK HEDEFLİYOR

Şirket bu hafta ayrıca yeni yüksek hızlı OceanDisk depolama cihazlarını da tanıttı.

Huawei ayrıca, şirketin Ascend hızlandırıcılarıyla kullanım için optimize edilmiş CANN hesaplama mimarisi için geliştirme kitini açık kaynaklı hale getirdi. Bu, Amerikan şirketi Nvidia'nın CUDA ekosistemine bir tür alternatif niteliğinde.

Bu arada Huawei, bulut işinde yeniden yapılandırma yapacağını duyurarak, şirketin ithalat ikamesi alanındaki ara dönem başarılarından tam anlamıyla memnun olmadığını ve bu yönde gelişme arayışını sürdürdüğünü belirtti.