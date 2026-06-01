Hobi bahçeleri yeniden Meclis gündeminde: Her bir aboneliğe 100 bin ceza kapıda
Hobi bahçeleri, 12 günlük aranın ardından toplanacak Meclis'in gündeminde olacak. Tarım arazilerinin uygunsuz kullanımına yönelik ağır yaptırımlar içeren kanun teklifi görüşülecek. Uygunsuz yapılardaki her bir aboneliğe 100 bin lira ceza kapıda.
Meclis Genel Kurulu, 12 günlük aranın ardından yarın yoğun bir gündemle çalışmalarına başlayacak. Haftalık mesainin en önemli maddelerinden biri de tarım arazilerinin korunmasını ve amaç dışı kullanımının engellenmesini hedefleyen kanun teklifi olacak.
Hobi bahçesi sahiplerini doğrudan ilgilendiren kanun teklifi ile verimli tarım alanlarını parçaladığı gerekçesiyle tartışılan yapı ve tesislere yönelik yeni kısıtlamalar ile ağır cezai yaptırımlar görüşülecek.
HOBİ BAHÇELERİ YENİDEN MECLİS GÜNDEMİNDE
Meclis’te görüşülecek olan "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" , tarım ve orman alanlarının korunmasına yönelik köklü değişiklikler öngörüyor.
Yeni Şafak'ın haberine göre, teklifin odağında yer alan hobi bahçeleri uygulamalarına karşı, arazilerin verimliliğini korumak amacıyla sert tedbirler getiriliyor. Bu kapsamda, tarım arazileri üzerine inşa edilen ancak yasal izni bulunmayan her türlü yapı ve tesis mercek altına alınacak.
Düzenleme ile verimli toprakların konut veya ticari amaçlı kullanımının kalıcı olarak engellenmesi hedefleniyor.
HER BİR ABONELİĞE 100 BİN LİRA CEZA KAPIDA
Kanun teklifindeki en dikkat çekici yaptırım, kaçak yapılara sağlanan altyapı hizmetlerine yönelik oldu.
Yeni düzenlemeye göre, izin alınmadan inşa edilen hobi bahçesi ve benzeri tesislere elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılması kesin olarak yasaklanacak.
Bu kurala aykırı hareket ederek kaçak yapılara abonelik tesis eden kamu kurumları, belediyeler ve ilgili enerji kuruluşları, gerçekleştirdikleri her bir işlem için 100 bin lira idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
HAYVAN NAKLİYATINDAN ALKOL YASAKLARINA YENİ KURALLAR
Teklif, tarım ve hayvancılığın yanı sıra ticari faaliyetleri de ilgilendiren farklı maddeleri içeriyor:
- Canlı hayvan sevkine belge şartı: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan belgeler olmaksızın hayvan nakli yapanlara ağır cezalar uygulanacak. Belgesiz sevk edilen her bir sığır için 7 bin 863 lira, küçükbaş hayvanlar (koyun ve keçi) için ise 1204 lira ceza kesilecek.
- 2B Alanlarında yeniden değerlendirme: Orman vasfını yitirmiş arazileri kapsayan 2B uygulamaları için yeni bir kapı açılıyor. Daha önce kapsam dışı kalan bazı alanların, yapılacak incelemeler sonucunda yeniden değerlendirilmesinin önü açılacak.
- Karbon yutak ormanları: İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, ormanların sera gazı tutma kapasitesini artırmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü’ne "karbon yutak alanları" oluşturma yetkisi verilecek.
- Alkol sponsorluğuna sınır: Alkollü içki şirketlerinin her türlü etkinlik, organizasyon veya dijital yayında marka, logo veya amblemlerini kullanarak destek vermesi yasaklanacak. Düzenleme, tüketicileri alkol tüketimine özendirecek dolaylı reklam ve tanıtım faaliyetlerini de kapsayacak.